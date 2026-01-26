English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वाई हादरलं! लॉजमधल्या 'त्या' मृतदेहाचं गूढ वाढलं; ज्वेलर्सच्या मुलासोबत नक्की घडलं काय?

Crime News Pune: लॉजच्या रुममधून दुर्गंधी येऊ लागल्याने कर्मचाऱ्यांनी रुमचा दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता त्यांना समोरचं दृष्य पाहून मोठा धक्काच बसला. त्यानंतर काय घडलं जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 26, 2026, 09:44 AM IST
वाई हादरलं! लॉजमधल्या 'त्या' मृतदेहाचं गूढ वाढलं; ज्वेलर्सच्या मुलासोबत नक्की घडलं काय?
मागील आठ दिवसांपासून होता बेपत्ता (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

Crime News Pune: सातारा जिल्ह्यातील वाईमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील एका लॉजच्या रुममधून दुर्गंधी येऊ लागल्याने रुमचा दरवाजा तोडण्यात आला असता आतील दृष्य पाहून सर्वांनाच मोठा धक्का बसला. या रुममध्ये एका तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचं उघड झालं असून तपासानंतर हा तरुण मागील आठ दिवसांपासून बेपत्ता होता अशी माहिती समोर आली आहे. मयत तरुण हा पुण्याचा असून कर्मचाऱ्यांना तो लॉजच्या रुममध्ये फास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. वाई पोलीस ठाण्यात हा तरुण बेपत्ता असल्याची तक्रार आठवड्याभरापूर्वीच दाखल करण्यात आली होती.   

नेमकं घडलं काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, मयत तरुण 27 वर्षांचा असून त्याचं नाव पीयूष ओसवाल असं आहे. पीयूषने पुण्यातील कॅम्प परिसरातील मुकेश लॉजमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचं रविवारी रात्री समोर आलं. पीयूषच्या आत्महत्येचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नसलं तरी आर्थिक चणचणीमुळे त्याने स्वत:ला संपवल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय. मोठं आर्थिक नुकसान झाल्याने पीयूष निराश होता. त्यातूनच त्याने हे टोकाचं पाऊल उचललं असावं असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांकडून व्यक्त केला जातोय. मात्र या आत्महत्येमागील ठोस कारणाचं गूढ अजूनही कायम आहे. 

आठ दिवसांपासून होता बेपत्ता

वाईमधील 365 मधली आळी येथील कन्याशाळेजवळ राहणारा पियुष मागील आठवड्याभरापासून बेपत्ता होता. 24 जानेवारी रोजी रात्रीच्या सुमारास कॅम्प परिसरातील मुकेश लॉजमध्ये एका तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती बंडगार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये लॉज कर्मचाऱ्यांनी फोनवरुन दिली. घटनेची माहिती मिळताच, बंडगार्डन पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. लॉजच्या रूममध्ये पियुष ओसवालने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला. तपासादरम्यान अधिक चौकशी करताना पियुष गेल्या आठ दिवसांपासून घरातून बेपत्ता असल्याचं निष्पन्न झालं. या दरम्यानच्या काळात, तो काही दिवस पुण्यातील एका मित्राकडे थांबला होता अशी माहिती देखील माहिती मिळाली. पियुषने कॅम्प परिसरातील मुकेश लॉजमध्ये खोली भाड्याने घेऊन तिथे आत्महत्या केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. 

नेमका आर्थिक व्यवहार कोणता?

पियुष हा एका ज्वेलर्सचा मुलगा असल्याची माहिती समोर आली आहे. सट्टा व्यवहारात मोठी रक्कम गमावल्यामुळे पियुष आर्थिक अडचणीत सापडलेला. याच आर्थिक नुकसानीमुळे निराश झाल्याने पियुषने आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज तपास करणारे अधिकारी वरीष्ठ पोलीस निरिक्षक गणेश चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

