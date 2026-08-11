पुण्यात चाललंय काय? वडापाव घेताना राडा, एकाने गमावला प्राण; नेमकं घडलं काय?

पुण्यामध्ये एक विचित्र प्रकार घडला आहे. या विचित्र घटनेमध्ये वडापाव खरेदी करताना पाय लागल्याने गणेश पेठेत तरुणाची हत्या झाली आहे. ही घटना गणेश पेठेतील डुल्या मारुती चौकात घडली आहे. या प्रकरणामध्ये मृत्यू झालेला तरुण 28 वर्षांचा आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवम परदेशी असं 28 वर्षीय हत्या झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. याप्रकरणी वैभव साळुंखे याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वडापाव घेताना एकमेकांच्या पायाला पाय लागला आणि त्यानंतर वैभवने शिवमच्या छातीवर बुक्क्या मारल्या. उपचारादरम्यान शिवमचा मृत्यू झाला. शिवम आणि वैभव दोघं गणेश पेठ परिसरात राहतात. दोघांची तोंड ओळख आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत शिवम आणि आरोपी वैभव घटनेच्या दिवशी दोघेही डुल्या मारुती चौकातील एका वडापावच्या गाडीवर वडापाव खरेदी करण्यासाठी गेले होते. तेथे गर्दीत अनावधानाने वैभवच्या पायाला शिवमचा पाय लागला. या किरकोळ कारणावरून दोघांमध्ये वाद पेटला. वादाच्या भरात रागात असलेल्या वैभवने शिवमच्या छातीवर जोरदार बुक्क्या मारल्या. या मारहाणीमुळे शिवमच्या शरीरात अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला. गंभीर दुखापत झालेल्या शिवमला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, उपचारादरम्यान त्याची प्राणज्योत मालवली.
आरोपी वैभव हा एका बिल्डरकडे अकाउंटंट म्हणून नोकरी करतो. आरोपीबरोबरच पीडितही सर्वसामान्य कुटुंबातील आहेत. विशेष म्हणजे, मृत शिवम आणि आरोपी वैभव या दोघांचेही वडील रिक्षाचालक म्हणून काम करतात. क्षणभराच्या रागातून आणि किरकोळ कारणावरून घडलेल्या या घटनेमुळे गणेश पेठ परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी पुढील तपास सुरू केला असून या प्रकरणामागे पूर्ववैमनस्यामधून काही गोष्टी होत्या का याचाही विचार केला जात आहे.
पुण्यात मागील दोन तीन दिवसांमध्ये झालेला हा दुसरा विचित्र प्रकार असून यापूर्वी शुक्रवारी रात्री (8 ऑगस्ट रोजी रात्री) दौंड तालुक्यात पुण्यापासून सुमारे 35 किमी अंतरावर असलेल्या बोरीभडक गावाजवळ एका महिलेची हत्या करण्यात आली. मूळचा उत्तर प्रदेशातील अमेठी येथून आलेल्य एका 22 वर्षीय अर्थमूव्हिंग मशीन ऑपरेटरने आपल्या 18 वर्षीय पत्नीची दगडाने ठेचून हत्या केली. पत्नी त्याच्या सहाय्यकासोबत पळून जाऊन अंबरनाथमध्ये एक महिना राहिल्यानंतर अलीकडेच पुण्यात नायगाव येथे परत आली होती. पतीला हे समजल्यानंतर त्याने धमक्या दिल्या होत्या. शुक्रवारी रात्री रुग्णालयात घेऊन गेल्यानंतर वाद झाला आणि त्याने तिला बोरीभडकजवळ बोलावून हल्ला केला. सहाय्यकाने यवत पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर शनिवारी, 9 ऑगस्ट रोजी आरोपीला अटक करण्यात आली.