पुणे हादरलं! गँग रेप करुन महिलेची हत्या? रात्री बळजबरीने रिक्षात बसवलं अन्...

Pune Murder Case: पुण्यात एका महिलेची हत्या करण्यात आली आहे. या महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्यानंतर तिचा खून झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुण्यातील भारती विद्यापीठाजवळ हा सारा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. मयत महिलेवर आधी अत्याचार करून तिला दगडाच्या खाणीत ढकलून देण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आरोपींपैकी एकाने महिलेला खाणीत धक्का देत तिचा खून केल्याची माहिती मिळत आहे. या गुन्ह्यातील तिन्ही आरोपी रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, आरोपींनी या महिलेला जबरदस्तीने रिक्षात बसवून निर्जनस्थळी नेले. तिथे तिला काठीने मारहाण केली आणि नंतर एकाने तिला खाणीत ढकलून दिले. सीसीटीव्हीमध्ये आपण ओळखले जाऊ नये म्हणून आरोपींनी रिक्षाचे हूड देखील बदलले होते. या प्रकरणात भारती विद्यापीठ पोलीस आणि गुन्हे शाखा दोघांनी तपास केला आणि अखेर गुन्हे शाखेने तिघांना अटक केली. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं अब्दुल मोहम्मद शेख, सोहेल हकीक खान अशी आहेत.
पुण्यात मागील काही काळापासून महिलांसंदर्भातील गुन्ह्यांच्या घटना अनेकदा घडताना दिसत आहेत. त्यामुळे राज्याची संस्कृतिक राजधानी अशी ओळख असलेल्या पुण्यात कायदा सुव्यवस्थेचा धाक आहे की नाही असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
केवळ पुणेच नाही तर अकोल्यातही महिलांची छेड काढण्याचा प्रकार समोर आला आहे. अकोला शहरातील जवाहर नगर परिसरात एका विद्यार्थिनीची छेड काढणाऱ्या टवाळखोराला सिव्हिल लाईन पोलिसांनी आज अटक केली. 15 फेब्रुवारीला बाईकवरून आलेल्या एका टवाळखोराने मुलीची छेडछाड केल्याची संतापजनक घटना घडली होती. ही संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली होती. नगरसेवक आशिष पवित्रकार यांच्या घरासमोर ही घटना घडली होती. सिव्हिल लाईन पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी करत सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपीचा शोध सुरू केला. अखेर 3 दिवसानंतर आरोपीला अटक करण्यात पोलिसांना यश मिळालं. दामिनी पथक 24 तास कार्यरत ठेवून या भागात नियमित गस्त घालण्याची मागणीही नगरसेवक आशिष पवित्रकार यांनी केली आहे. जवाहर नगर परिसरात शिकवणी वर्ग मोठ्या प्रमाणात असल्याने विद्यार्थिनींची वर्दळ अधिक असते. मात्र या घटनेनंतरही पुरेशी गस्त नसल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे.या प्रकारामुळे महिला सुरक्षेबाबत कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरत आहे