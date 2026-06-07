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पुण्यातील रेव्ह पार्टीवर पोलिसांचा छापा! झिंगलेल्या अवस्थेत 60-70 तरुण-तरुणी.. आळंदी रोडवरील खासगी रिसॉर्टमध्ये...

Crime News Pune Rave Party: एका खाजगी रिसॉर्टमध्ये ही कथित रेव्ह पार्टी सुरु असतानाच पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने तिथे छापा टाकल्याने एकच खळबळ उडाल्याचं चित्र पहायला मिळालं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 07, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:36 AM IST
पुण्यातील रेव्ह पार्टीवर पोलिसांचा छापा! झिंगलेल्या अवस्थेत 60-70 तरुण-तरुणी.. आळंदी रोडवरील खासगी रिसॉर्टमध्ये...

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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