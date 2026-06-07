/पुण्यातील रेव्ह पार्टीवर पोलिसांचा छापा! झिंगलेल्या अवस्थेत 60-70 तरुण-तरुणी.. आळंदी रोडवरील खासगी रिसॉर्टमध्ये...

Crime News Pune Rave Party: शनिवारी रात्री पुण्यामधील रेव्ह पार्टीवर पोलिसांनी छापा टाकला आहे. पुण्यातील आळंदी-मरकळ रस्त्यावरील एका खाजगी रिसॉर्टमध्ये ही कथित रेव्ह पार्टी सुरु असतानाच पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने तिथे छापा टाकल्याने एकच खळबळ उडाली. 'प्रोजेक्ट एक्स' नावाने या रेव्ह पार्टीची आमंत्रणं पाठवण्यात आली होती, अशी माहिती समोर आली आहे. या रेव्ह पार्टीमध्ये 60 ते 70 तरुण-तरुणी सहभागी झाले होते अशी माहिती समोर आली आहे.
झिंगलेल्या अवस्थेत असलेल्या अनेक तरुण-तरुणींची चौकशी सध्या पोलिसांकडून सुरु आहे. तसेच या रेव्ह पार्टीमध्ये नशेसाठी वापरण्यात आलेले संशयितच पादर्थ पोलिसांनी जप्त केले आहेत. लोणीकंद पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील या रिसॉर्टमध्ये विना परवाना दारु आणि साऊंड सिस्टीमचा वापर केला जात असल्याचंही या छाप्यादरम्यान समोर आलं आहे. अमली पादर्थांच्या वापराचा संशय व्यक्त केला जात असून याच दृष्टीकोनातून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
पुण्यातील आळंदी-मरकळ रस्त्यावरील एका खाजगी रिसॉर्टमध्ये सुरू असलेल्या कथित रेव्ह पार्टीवर पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने छापा टाकला. 'प्रोजेक्ट एक्स' नावाने आयोजित करण्यात आलेल्या या पार्टीत ६० ते ७० तरुण-तरुणी सहभागी झाल्याची माहिती आहे. झिंगलेल्या अवस्थेतील अनेकांची चौकशी करण्यात येत आहे नशेसाठी वापरले जाणारे संशयित पदार्थ पोलिसांनी जप्त केले आहेत. लोणीकंद पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील या रिसॉर्टमध्ये विना परवाना दारू व साउंड सिस्टीमचा वापर होत असल्याचेही समोर आले आहे. अमली पदार्थांच्या वापराचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
या खासगी रिसॉर्टमध्ये विना परवाना दारु विक्री केली जात होती असं पोलिसांच्या तपासात उघड झालं. तसेच या ठिकाणी परवानगी नसतानाही मोठमोठ्याने गाणी वाजवली जात होती. यासाठी मोठ्या साऊंड सिस्टीमचा वापर केला जात होता. ही साऊंड सिस्टीमही पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे. तसेच या ठिकाणी वापरण्यात आलेले काही पादर्थही पोलिसांच्या हाती लागले असून ते तपासणीसाठी पुढे पाठवण्यात आले आहेत.
महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) मुंबई विभागाच्या नागपूर प्रादेशिक पथकाने, एका आंतरराज्यीय अमली पदार्थ तस्करी सिंडिकेटचा पर्दाफाश केला आहे. 2 कोटी 61 लाख रुपये किमतीचा 522 किलो गांजा जप्त केला आहे. गोपनीय माहितीवर आधारित करण्यात आलेल्या कारवाईत ओडिशा-मध्य भारत कॉरिडॉरवर कार्यरत असलेल्या आणि महाराष्ट्राला पुरवठा करणाऱ्या आंतरराज्यीय अमली पदार्थ तस्करी नेटवर्कमध्ये सामील असलेल्या दोन व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. डीआरआय अधिकाऱ्यांनी नागपूर जिल्ह्यातील मौदाजवळील मथनी टोल प्लाझा येथे, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 वरून ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमे कडून महाराष्ट्राकडे जाणाऱ्या वजनाच्या लाँग-प्लॅटफॉर्म ट्रकला अडवले असता त्यामध्ये गुप्त कप्यात 522 किलो पेक्षाही अधिक गांजा लपवण्यात आल्याचं उघड झालं.