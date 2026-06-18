आईच्या 20 वर्षीय Live In Partner ने 3 वर्षांच्या चिमुकल्याला संपवलं; पुण्यात हादरवणारी घटना

Crime News: पुण्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक बातमी समोर येत आहे. पुणे जिल्ह्याच्या शिरूर तालुक्यातील रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीत एका 3 वर्षांच्या चिमुकल्या मुलाची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, आईसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या 20 वर्षांच्या नराधम प्रियकरानेच या निष्पाप बालकाचा जीव घेतलाय.
मृत मुलगा, त्याची आई आणि आरोपी हे रांजणगाव परिसरात एकत्र राहत होते. 'या मुलाला त्याच्या वडिलांकडे सोडून ये', असा तगादा आरोपीने या महिलेकडे लावला होता. दरम्यान, आज सकाळी जेव्हा मुलाची आई कंपनीत कामावर गेली, त्यावेळी घरात एकट्या असलेल्या 3 वर्षांच्या चिमुकल्याची आरोपीने दारूच्या नशेत निर्घृणपणे हत्या केली. या क्रूर घटनेमुळे रांजणगाव परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी तातडीने पावले उचलत देवांशी साहू या 20 वर्षीय नराधम आरोपीला ताब्यात घेतले असून, पुढील तपास पोलीस करत आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये पुण्यातील खेड तालुक्यामध्ये 4 एप्रिल रोजीही अशीच घटना घडली होती. येथे पतीच्या कॅब चालक मित्रासोबत लिव्हइनमध्ये राहणाऱ्या 27 वर्षीय महिलेने पार्टनरच्या फ्लॅटमध्ये आपल्या सहा वर्षीय मुलाचं डोकं बाथरुमच्या भिंतीवर आपटून आणि नंतर त्याला बादलीमध्ये बुडवून मारलं होतं. धक्कादायक बाब म्हणजे मूळ बीडच्या असलेल्या आरोपी महिलेने मुलाचा मृतदेह बीड जिल्ह्यातील पालकांच्या घरी नेऊन 'हृदयविकाराचा झटका' आल्याचा दावा केला होता. मात्र आजोळी अनेकांना संशय आल्यामुळे मयत मुलाचे पोस्टमॉर्टम करण्यात आल्यावर सत्य समोर आलं. आरोपी महिलेने पोलीस तपासात गुन्हा कबूल केला. या महिलेचा जोडीदार फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.
असाच प्रकार साधारण दोन वर्षांपूर्वी 31 मार्च रोजी रायगडमध्ये घडला होता. लिव्हइनमध्ये राहणाऱ्या महिलेला पार्टनरसोबत पळून जायचं असल्याचं तिने तिच्या पाच वर्षांची मुलगी आणि तीन वर्षांच्या मुलाची हत्या केली. 25 वर्षीय शीतल पोळला या प्रकरणात अटक करण्यात आलेली. लग्नापूर्वीपासूनच आपले प्रेमसंबंध होते आणि आपल्याला त्याच्यासोबत पळून जायचं होतं. म्हणूनच आपण मुलांना संपवल्याचं तिने पोलिसांना सांगितलं होतं. हा प्रकार पाहून शीतलच्या घरच्यांना मोठा धक्का बसला होता.