सोनं नाही आता मुंबई एअरपोर्टवरुन 'या' गोष्टीची होते सर्वाधिक तस्करी; अधिकारीही चक्रावले

Mumbai International Airport New Trend: मुंबई अंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मागील दोन वर्षांमध्ये एक वेगळाच ट्रेण्ड दिसत आहे. सोन्याच्या तस्करीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली असली तरी तपास यंत्रणांचं टेन्शन वेगळ्याच गोष्टीने वाढली आहे.
Mumbai International Airport New Trend: गेल्या दोन वर्षामध्ये मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सोन्याच्या तस्करीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. मात्र ही गोष्ट दिलासादायक असतानाच दुसरीकडे सोन्याऐवजी एका वेगळ्याच गोष्टीच्या तस्करीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून सुरक्षा यंत्रणांसाठी तस्करी होणारी ही नवी गोष्टही डोकेदुखी ठरत आहे. मुंबई विमानतळावरील तस्करीच्या या बदलेल्या पॅटर्नबद्दल जाणून घेऊयात...
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आता सोन्याऐवजी अमली पदार्थाच्या तस्करीत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. सोन्याच्या तस्करीत कमी फायदा असल्याने तस्करांनी आपला मोर्चा सोन्याकडून अंमली पदार्थाच्या तस्करीकडे वळवल्याचे दिसत आहे.
समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, 2023-24 मध्ये 1463 प्रकरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारातील 531 कोटी रुपये किंमत असलेलं तब्बल 999 किलो सोने जप्त करण्यात आले होते. त्यानंतर मात्र सोने तस्करीच्या या प्रकरणांमध्ये मोठी घट झाल्याचे दिसून आले. 2024-25 मध्ये 723 सोने तस्करी प्रकरणांमध्ये 501 किलो सोने जप्त करण्यात आले. या सोन्याची किंमत 329 कोटी रुपये होती. तर 2025-26 मध्ये सोने तस्करीच्या 139 प्रकरणांत केवळ 80 किलो सोने जप्त करण्यात आले असून त्याची किंमत 84 कोटी रुपये इतकी आहे. सोन्यावरील आयात शुल्कात कपात झाल्याने सोन्याच्या तस्करीत घट झाल्याचे विश्लेषण केले जात आहे. अमली पदार्थाच्या तस्करीत मात्र सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे.
अंमली पदार्थांच्या तस्करीत सर्वाधिक तस्करी ही गांजाची होत असल्याचे दिसून आले आहे. विशेषतः हायड्रोपोनिक गांजाची मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होत असल्याचे समोर आले आहे. हा गांजा बँकॉक, हाँगकाँग, सिंगापूर, क्वालालंपूर आणि कोलंबो या मार्गाने मुंबईपर्यंत येतो, अशी माहिती महसूल सेवा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
2022-23 मध्ये अंमली पदार्थांच्या 14 तस्करी प्रकरणांत 24 किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले होते. या अमली पदार्थांची किंमत 186 कोटी रुपये इतकी होती. 2025-26 मध्ये फेब्रुवारीपर्यंत 235 प्रकरणांत तब्बल 1395 किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून त्याची किंमत 1512 कोटी रुपये इतकी होती. सीमा शुल्क विभागाच्या एअर इंटेलिजन्स युनिटने स्वतंत्रपणे केलेल्या कारवाईत 2025-2026 मध्ये 235 प्रकरणांत एकूण 1396 किलो गांजा जप्त करण्यात आला आहे. याची किंमत 1500 कोटींहून अधिक आहे.
एखाद्या प्रवाशाच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्यात त्याची जागीच चौकशी, त्याचे आणि सामानाचे एक्स-रे स्कॅनिंग, सामानाची प्रत्यक्ष तपासणी, त्याची आक्षेपार्ह किंवा संशयास्पद वर्तवणूक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, बूट आणि विमानातील संबंधित प्रवाशाच्या जागेची-सीटची तपासणी याद्वारे अंमली किंवा सोने तस्करीचा पर्दाफाश केला जातो. तसेच महसूल गुप्तचर संचलनालय आणि अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्यूरोकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे अंमली तस्करांच्या ट्रॅपचा मागोवा घेतला जातो.