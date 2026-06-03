/एका रात्रीत पुण्यातील 700 IT कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार करणाऱ्या हर्षल ठाकरेला अटक; कर्मचाऱ्यांकडून लॅपटॉपसाठी...

Crime News IT Company Closed: पुण्यामधील हिंजवडी आयटी पार्कमधील कंपनी रातोरात बंद करुन पसार झालेल्या कंपनी मालकाला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. या कंपनी मालकामुळे 700 जण एका रात्रीत बेरोजगार झाले असून या प्रकरणामध्ये हिंजवडी पोलिसांनी कठोर कारवाई करत कंपनीच्या संचालकाला ताब्यात घेतलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हिंजवडी आयटी फेज -2 पार्कमधील विप्रो सर्कलसमोरील गॅरेज इम्पीरियल राइज इमारतीमधील 'थिंक टेक्नॉलॉजी इंडिया ओपीसी प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनी अचानक आपला गाशा गुंडळला. म्हणजे आदल्या दिवशी घरी गेलेले कर्मचारी दुसऱ्या दिवशी नेहमीप्रमाणे कामावर आले असता कंपनीचं गेट बंद होतं आणि कंपनी बंद झाल्याचं समोर आलं एवढ्या वेगवान घडामोडी घडल्या होत्या. यामुळे 700 जण एका क्षणात बेरोजगार झाल्याने पुण्याच्या आयटी क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली. ही आयटी प्लेसमेंट आणि ट्रेनिंग कंपनी आहे.
2025 मध्ये सुरू झालेल्या या कंपनीने फ्रेशर्स आणि इंटर्न्सना नोकरी तसेच ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंटच्या नावाखाली प्रत्येकाकडून लॅपटॉपसाठी ₹15000 सिक्युरिटी डिपॉझिट घेतलं. सुरुवातीला काही महिने कंपनीने पगार दिला, पण जानेवारी 2026 पासून चार महिन्यांचे पगार थकवले. कंपनीने दिलेले पगाराचे चेक बाऊन्स झाले. अचानक रातोरात ऑफिस कुलूपबंद करून कंपनीचे संचालक फरार झाले. फसवल्या गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी हिंजवडी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली.
हिंजवडी पोलिसांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत कारवाई केली आहे. थिंक टेक्नॉलॉजी इंडिया ओपीसी कंपनीच्या संचालकाला बेड्या ठोकल्या आहेत. थिंक टेक्नॉलॉजी इंडिया ओपीसी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे संचालक हर्षल ठाकरे यांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.
संचालकांविरुद्ध फसवणूक, आर्थिक शोषण यासंबंधी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. तसेच पुणे कामगार उपायुक्तांकडेही लेखी तक्रार दाखल केली आहे. कंपनी पूर्णपणे बंद असून कर्मचारी पगार, डिपॉझिट आणि इतर थकबाकी मिळण्यासाठी लढा देत आहेत. वेंडर्स, लॅपटॉप भाड्याने देणाऱ्या कंपन्या आणि ऑफिस मालकालाही पैसे थकले आहेत. त्यामुळे आता हर्षल ठाकरेंना अटक केल्यानंतर त्यांच्याकडून नेमकी काय माहिती मिळते आणि पोलीस काय कारवाई करतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. या प्रकरणामध्ये कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार का? त्यांना त्यांचे पैसे परत मिळणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.