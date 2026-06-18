/नाशिक-मुंबई हायवेवर सिनेस्टाईल थरार; EXCISE विभागानं सापळा रचून जप्त केला कोट्यवधींचा अवैध मुद्देमाल

उमेश जाधव, झी मीडिया, भिवंडी : इलेक्ट्रॉनिक साहित्याच्या नावाखाली गोव्यातून महाराष्ट्रात कर चुकवून आणल्या जाणाऱ्या विदेशी दारू तस्करीचा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मोठा पर्दाफाश केला आहे. भिवंडी EXCISE विभाग अर्था उत्पादन शुल्क विभाग आणि कल्याण भरारी पथकाने संयुक्त कारवाई करत नाशिक-मुंबई महामार्गावर सापळा रचून कोट्यवधींचा दारूसाठा जप्त केला. सदर कारवाईमध्ये बिल इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे दाखवण्यात आले असले तरीही प्रत्यक्षात कंटेनरमध्ये विदेशी दारूचे तब्बल 1620 बॉक्स आढळल्याचं पाहायला मिळालं.
गोव्यातून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कर चुकवून विदेशी मद्याची तस्करी होत असल्याची गोपनीय माहिती EXCISE विभागाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे भिवंडी EXCISE विभाग आणि कल्याण भरारी पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी नाशिक-मुंबई महामहामार्गावर सापळा रचला.
संशयित कंटेनर दिसताच त्याचा पाठलाग करून तो अडवण्यात आला. चालकाने इलेक्ट्रॉनिक साहित्याची वाहतूक करत असल्याचे सांगून कागदपत्रेही दाखवली. कागदपत्रांवरही इलेक्ट्रॉनिक मालाचा उल्लेख होता. मात्र अधिकाऱ्यांना संशय आल्याने कंटेनरची प्रत्यक्ष झडती घेतली असता, आत विदेशी मद्याचा मोठा साठा लपवून ठेवल्याचे उघड झाले.
उत्पादन शुल्काच्या या कारवाईत 1620 बॉक्स विदेशी दारू आणि तस्करीसाठी वापरण्यात आलेला कंटेनर असा एकूण 1 कोटी 20 लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी एका आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्याची कसून चौकशी सुरू आहे. या रॅकेटमध्ये आणखी कोण-कोण सामील आहे, याचा तपास EXCISE विभाग करत आहे.
गोव्यात दारू स्वस्त असल्याने तेथून महाराष्ट्रात कर चुकवून तस्करी करण्याचे प्रकार गेल्या काही दिवसांपासून वाढले आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या या धडक कारवाईमुळे तस्करांमध्ये सध्या एकच खळबळ उडाली आहे. सणासुदीच्या काळात अवैध दारूचा पुरवठा करणाऱ्या टोळ्यांवर आणखी कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे EXCISE विभागाने स्पष्ट केले आहे.
गोव्यातून अवैधरित्या मद्यसाठा महाराष्ट्रात आणला जात असल्याच्या अनेक घटना मागील काही महिन्यांमध्ये पाहायला मिळाल्या आहेत राज्यातील अनेक प्रवेश मार्गांवर अशा घटनांवर यंत्रणांचीही करडी नजर आहे. मात्र, काही सराईत गुन्हेगार मोठा बनाव रचत अवैधरित्या मद्यसाठा राज्यात आणत आहेत, ज्यामुळं आता उत्पादन शुल्क विभागानं कारवाई आणखी कठोर केल्याचं पाहायला मिळत आहे.