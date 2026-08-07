/पुण्यात क्राईम पेट्रोलपेक्षा डेंजर घटना! घराच्या गॅलेरीत थडगं बांधून जिवंत पतीला त्यावर झोपवले; महिलेचे कृत्य पाहून पोलिस शॉक

बारामती क्राईम : क्राईम पेट्रोलपेक्षा डेंजर घटना पुण्यात घडली आहे. जिवंत पतीला सामाधी देणाऱ्या बारामतीच्या महिलेला पोलिसांनी अटक केली. या महिलेचे कृत्य पाहून पोलिसही हादरले आहेत. सासऱ्याच्या तक्रारीवरून सुनेच्या विरोधात बारामती शहर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संबंधित महिलेला बारामती शहर पोलिसांनी अटक केली आहे.
बारामती मधील एका महिलेने तिच्या पतीला दोन दिवस गुंगीचे औषध देत बॅटने मारहाण केली. यानंतर महिलेने जिवंतपणीच घरातच त्याला समाधी देण्याचा प्रयत्न केलाय. या संदर्भात पोलिसांना गोपनीय माहिती मिळतात पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि प्रवीण जगताप यांच्या खुनाचा प्रयत्न उधळून लावला आहे.
याप्रकरणी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात प्रवीण जगताप यांचे वडील प्रकाश जगताप यांच्या फिर्यादीवरून शर्मिला प्रवीण जगताप या 38 वर्षीय महिले विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित महिलेला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. हा संपूर्ण प्रकार दिनांक 30 जुलै 2026 च्या रात्री साडे अकरा ते एक ऑगस्ट सकाळी साडे अकराच्या दरम्यान बारामती शहरातील जामदार रोड इंद्रप्रस्थ सोसायटीमधील फ्लॅट नंबर नऊ मध्ये घडला आहे.
प्रवीण प्रकाश जगताप यांना मारण्याचे उद्देशाने त्यांची पत्नी शर्मिला प्रवीण जगताप यांनी त्यांना गुंगीचे औषध देऊन अर्धवट बेशुद्ध केलं.त्यानंतर प्रवीण यांना बॅटने मारहाण करून ठार मारण्याच्या उद्देशाने घरातच जिवंतपणी समाधी देण्यासाठी घरातील हॉलच्या गॅलरीत सिमेंट आणि विटांच्या सहाय्याने चौकोनी कट्टा बांधला. त्यात बेशुद्ध अवस्थेत असलेल्या प्रवीण जगताप याला झोपवण्यात आलं. यावर वरून कडप्पा फरशीने बंद करण्याचा प्रयत्न झाला. अशी तक्रार प्रवीण जगताप यांच्या वडिलांनी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात दिली आहे. बारामती शहर पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.