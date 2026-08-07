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पुण्यात क्राईम पेट्रोलपेक्षा डेंजर घटना! घराच्या गॅलेरीत थडगं बांधून जिवंत पतीला त्यावर झोपवले; महिलेचे कृत्य पाहून पोलिस शॉक

बारामतीत एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे.  एका महिलेने जिवंतपणीच आपल्या पतीला समाधी देण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी या महिलेला अटक केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 07, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:56 PM IST
पुण्यात क्राईम पेट्रोलपेक्षा डेंजर घटना! घराच्या गॅलेरीत थडगं बांधून जिवंत पतीला त्यावर झोपवले; महिलेचे कृत्य पाहून पोलिस शॉक

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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