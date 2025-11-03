महिलेचा मृत्यू बिबट्याच्या हल्ल्यात झाल्याचा बनाव रचला, मात्र नंतर गावकऱ्यांसमोर उघड झाला भयानक कट

Crime Story: शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात १३ वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रातून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. शिरूर तालुक्यातील कवठे येमाई येथे संतप्त ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलन करत प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केलीय. पण गेल्या काही महिन्यांपूर्वीच महाराष्ट्रात बिबट्याच्या हल्ल्यात विवाहितेचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. मात्र नंतर या घटनेने वेगळेच वळण घेतले होते.
7 डिसेंबर 2024 मध्ये विवाहितेचा बिबट्याच्या हल्ल्यात एका महिलेचा मृत्यू झाला होता. लता धावडे असं या महिलेचे नाव असून उसाच्या शेतात मृतावस्थेत आढळल्या होत्या. त्यांच्या शरीरावर ओरखडे आढले होते. त्यामुळं बिबट्याच्या हल्ल्यातच त्यांचा मृत्यू झाला असावा असा दावा कुटुंबीयांनी केला होता. मात्र वन विभागाने हा मृत्यू वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात झाला नसल्याचे म्हटलं होतं.
महिलेचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला होता. तेव्हा त्यातही महिलेचा मृत्यू हा प्राण्याच्या हल्ल्यात झाला नसल्याची पुष्टी झाली. पोलिसांनाही सुरुवातीपासूनच या महिलेच्या हत्येबाबत संशय होता. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. तेव्हा महिलेला कोणीतरी आधीच ठार केले असून नंतर प्राण्याने हल्ला केल्याचा बनाव रचला.
ज्या भागात महिलेचा मृतदेह सापडला त्या भागात बिबट्यांचा वावर आहे. त्यामुळं अनेकांना महिलेचा मृत्यू बिबट्याच्या हल्ल्यातच झाला असावा, अशी खात्री पटली. मात्र पोलिसांनी त्यानंतर जे काही सांगितलं ते ऐकून गावकऱ्यांनाही धक्का बसला आहे. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केल्यानंतर त्यांना महिलेच्या मृतदेहाजवळ रक्ताने माखलेला एक मोठा दगड आढळला होता. त्यामुळं त्यांचा संशय आणखी बळावला.
पोलिसांच्या तपासानुसार, तब्बल तीन महिन्यानंतर महिलेच्या पुतण्यानेच तिचा खून केल्याचे समोर आले आहे. आरोपीने अनैतिक संबंधांच्या संशयातून लता धावडे यांना मारण्याचा कट रचला. त्यांची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आली. लता धावडे या खुरपण्यासाठी शेतात गेल्यानंतर त्यांना सतिलाल यांनं बाजुला बोलवलं. पुतण्याच्याच शेतावर काम करणारा व्यक्ती असल्याने त्या त्याच्यासोबत बांधावर गेल्या.
बांधावर गेल्यानंतर त्यांचं तोंड दाबून त्यांना बेशुद्ध केलं गेलं. त्या बेशुद्ध झाल्यानंतर मुख्य आरोपी त्या ठिकाणी गेला आणि दोघांनी मिळून त्यांना दगडाने ठेचून खून करण्यात आला. आरोपीचे नाव अनिल धावडे असल्याचं सांगितले आहे.
