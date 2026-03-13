युद्धामुळे रमजान ईदवर संकट, गॅस टंचाईचा रमजानला फटका, मालेगावात कोट्यवधीची उलाढाल ठप्प

विशाल मोरे (प्रतिनिधी) मालेगाव : आखाती देशांतील युद्धाच्या झळा आता रमजान ईदलाही बसू लागल्यात इफ्तार पार्टीसाठी लागणाऱ्या खाद्य पदार्थांच्या व्यवसायातून होणारी कोट्यवधींची उलाढाल गॅस टंचाईमुळे ठप्प झालीये.
रमजानचा महिना आला की संध्याकाळी बाजारपेठा विविध खाद्यपदार्थांनी फुलून जातात. ठिकठिकाणी इफ्तार पार्ट्या आयोजित केल्या जाता. सर्वत्र खाण्याची चंगळ असते. मात्र यंदा परिस्थीती वेगळी आहे. कारण यंदाच्या रमजानवर युद्धाचं सावट ओढावलंय. युद्धामुळे देशातील अनेक भागात गॅस सिलिंडरची टंचाई निर्माण झालीये. सरकारकडून कमर्शिअल गॅसचा पुरवठा बंद करण्यात आलाय. त्यामुळे अनेक हॉटेल्स बंद झालेत तर काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. कोळसा, लाकडाच्या भट्ट्या तसंच चुली पेटवून काही हॉटेल व्यवसायिक हॉटेल सुरु ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत मात्र हे काम वेळखाऊन आणि तेवढंच खर्चीक असल्यानं परवडत नाहीये.
ऐन सणासुदीच्या दिवसांत नागरिकांना गॅस सिलिंडरसाठी तासंतास रांगेत उभं राहावं लागतंय. एकीकडे उन्हाची झळ तर दुसरीकडे गॅस सिलिंडरची टंचाई अशी दुहेरी होरपळ नागरिकांची सुरु आहे. हॉटेल व्यावसाय, खानावळी, फूड स्टॉल बंद झाल्यानं शेकडो नागरिकांवर बेरोजगारीची कु-हाड कोसळलीये. ज्या रमजान सणात या हातांचा राबता असायचा ते हातही रिकामे आहेत आणि खिसेही..
रमजानचा महिना हा अत्यंत पवित्र महिना मानला जातो. या महिन्यातच आखाती देशांत युद्ध पेटलंय. मात्र त्याच्या झळा मालेगावसारख्या शहरातही तेवढ्याच प्रखरतेनं जाणवू लागल्यात. फरक एवढाच आहे आखाती देशांमध्ये युद्ध सुरु आहे ते वर्चस्वासाठी आणि इथं पोटाची खळगी भरण्यासाठी.