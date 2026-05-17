/अजितदादांविषयी राष्ट्रवादीतील नेत्यांकडून खालच्या पातळीवर ऑडिओ; रोहित पवारांचा गंभीर आरोप

अजितदादांविषयी राष्ट्रवादीतील नेत्यांकडून खालच्या पातळीवर टीका केल्याची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्याचा गंभीर आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. ऑडिओ सुनेत्रा पावर -पार्थ पवारांना ऐकवल्याचा दावाही रोहित पवारांनी केला आहे. या ऑडिओ बॉम्बमुळं राष्ट्रवादीत वादळ उठलं आहे.
Rohit Pawar To The Point Interview with Kamlesh Sutar : अजित पवार हयात असताना त्यांच्याविषयी एक नेता खालच्या पातळीवर जाऊन बोलत असतानाचा ऑडिओ समोर आल्याचा दावा, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी केला आहे. . झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या मुलाखतीत रोहित पवार यांनी या ऑडिओ बॉम्बचा उल्लेख केला. यावरुन आता पुन्हा एकदा रोहित पवार विरुद्ध राष्ट्रवादी असा संघर्ष पेटल्याचं पाहायला मिळत आहे. रोहित पवारांच्या या आरोपांनंतर राष्ट्रवादीनं पत्रकार परिषद घेत, पलटवार केला. पण, यामुळं अजित पवारांविषयी गैरशब्द वापरणारा नेता कोण? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
राष्ट्रवादीतल्या कथित अंतर्गत संघर्षामागं अनेक कारणं असल्याचं सांगण्यात येतंय. याबाबत वेगवेगळे दावेही करण्यात येत आहेत. पण राष्ट्रवादीच्या एका बड्या नेत्याची एक ऑडिओ क्लीप समोर आल्याचा दावा आमदार रोहित पवारांनी केलाय. रोहित पवारांच्या दाव्यानुसार त्या ऑडिओ क्लिपमध्ये बडा नेता अजितदादांविरोधात बोलत होता. ही ऑडिओ क्लिप सुनेत्रा पवारांनीही ऐकल्याचा दावा रोहित पवारांनी केलाय. ती ऑडिओ क्लिपच राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत संघर्षाच्या मागे असल्याचा दावा रोहित पवारांनी केलाय.
रोहित पवारांनी ज्या ऑडिओ क्लिपचा दावा केला त्या ऑडिओ क्लिपबाबत राष्ट्रवादीनं कानावर हात ठेवलेत. अशा प्रकारची कोणतीही ऑडिओ क्लिप नसल्याचा दावा राष्ट्रवादीनं केलाय. रोहित पवार यांना अशा प्रकारचे आरोप करण्याची सवय असल्याचं राष्ट्रवादीनं म्हटलंय. रोहित पवारांनी ज्या ऑडिओ क्लिपचा उल्लेख केला ती ऑडिओ क्लिप कोणत्या बड्या नेत्याची आहे याची खमंग चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झालीये. त्या ऑडिओ क्लिपमधील असे कोणते संवाद होते की त्या संवादांमुळं पक्षातल्या नेत्यांबाबत मनभेद निर्माण व्हावे? त्या ऑडिओ क्लिपमधील भाषा एकेरी आणि अपमानास्पद होती का अशीही चर्चा सुरु झालीये. एवढंच नव्हे ऑडिओ क्लिप बनवणारा तो दुसरा नेता कोण याबाबतही सगळ्याचीच उत्सुकता ताणली गेलीये.
