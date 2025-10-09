अतिवृष्टीमुळे पिकांना फटका, मस्साजोगच्या सुचिता देशमुखला 'येथे' पाठवा आर्थिक मदत!

Suchita Deshmukh: सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येमुळे बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गाव चर्चेत आलं. त्याच गावात अतिवृष्टीमुळे पिकांना फटका बसलाय.त्यामुळे मस्साजोग गावातून शिक्षणासाठी पुण्यात आलेल्या सुचिता देशमुखला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतोय.शिक्षण पूर्ण होणार की नाही याची चिंता तिला सदावतेय. लढ म्हणा या खास उपक्रमातून सुचिताच्या संघर्षाची कहाणी जाणून घेऊया.
पुण्यातल्या कर्वे शिक्षण संस्थेत एमएसडब्ल्यू करणारी सुचिता देशमुख हली आपला बराचवेळ लायब्ररीत घालवते. कारण गेली दोन महिने तिच्या खासगी गर्ल होस्टलचं भाडं थकलंय.अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पाण्याखाली गेलंय.. त्यामुळे घरून शिक्षणासाठी पैसेच येणार नाहीत. त्यामुळे पुढील शिक्षण कसं पूर्ण करायचं याची चिंता तिला लागलीय. सुचिता देशमुखचं शिक्षण पुढे सुरु ठेवण्यासाठी तुम्हीही तिला थेट मदत करू शकता.
सुचिता जीवन देशमुख
बँक खातं क्रमांक- 457104000127349
IFSC CODE - IBKL0001457
बँक - आयडीबीआय
शाखा - केज, बीड
G-PAY-9699722810
सुचिता ही मूळची बीड जिल्ह्यातल्या मस्साजोग गावची कन्या...स्वर्गीय सरपंच संतोष देशमुख हे देखील तिच्या नात्यातलेत.संतोष देशमुख यांनीच मोबाईल घेऊन दिल्याचं सुचिता सांगते. शेतकरी कन्या असलेल्या सुचिता देशमुखचं शिक्षण थांबू नये, यासाठी तुम्हीही तिला सढळ हातानं मदत करा..येवढचं झी 24 तासचं आवाहन.
उत्तर: सुचिता देशमुख ही बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावातील शेतकरी कन्या आहे, जी पुण्यातील कर्वे शिक्षण संस्थेत एमएसडब्ल्यूचे शिक्षण घेत आहे. अतिवृष्टीमुळे तिच्या गावातील सोयाबीनचे पीक उद्ध्वस्त झाले, ज्यामुळे तिच्या कुटुंबाला आर्थिक अडचणी आल्या. यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून तिच्या खासगी गर्ल्स होस्टलचे भाडे थकले आहे, आणि तिचे शिक्षण पूर्ण होईल की नाही याची चिंता तिला सतावत आहे.
उत्तर: सुचिताच्या शिक्षणासाठी थेट आर्थिक मदत करता येईल. तिच्या बँक खात्याची माहिती अशी आहे: बँक खाते क्रमांक - 457104000127349, IFSC कोड - IBKL0001457, बँक - आयडीबीआय, शाखा - केज, बीड. तसेच, G-Pay क्रमांक 9699722810 वरही मदत पाठवता येईल. झी २४ तासने लोकांना तिच्या शिक्षणासाठी उदार हाताने मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.
उत्तर: सुचिता ही मस्साजोग गावातील रहिवासी असून, स्वर्गीय सरपंच संतोष देशमुख यांच्याशी तिचा नातेसंबंध आहे. संतोष देशमुख यांनीच सुचिताला मोबाइल घेऊन दिला होता, असे ती सांगते. मस्साजोग गाव संतोष देशमुख यांच्या हत्येमुळे आणि अतिवृष्टीमुळे पिकांच्या नुकसानामुळे सध्या चर्चेत आहे, ज्याचा परिणाम सुचिताच्या शिक्षणावरही झाला आहे.