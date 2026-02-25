अवकाळीचा रब्बी पिकांना तडाखा, मराठवाड्यात 25 हजार हेक्टवरील पिकं उद्ध्वस्त

Unseasonal Rains Lashed Marathwada: रविवारी आणि सोमवारी झालेल्या अवकाळी पावसाचा मराठवाड्याला तडाखा बसल्याचं समोर आलंय. अवकाळी पावसात गहू, ज्वारी, मका, हरभरा यासह कलिंगड, टरबूज आणि द्राक्ष या पिकांना मोठा फटका बसला. ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीतून मराठवाड्यातील शेतकरी सावरत असताना पुन्हा अवकाळीचा तडाखा बसलाय.
मराठवाड्यातील लातूरसह बीड, परभणी, नांदेड, धाराशिव आणि हिंगोली जिल्ह्यात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. एकट्या लातूर जिल्ह्यात कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार 15 हजार हेक्टरवरील पिके बाधित झाले आहेत. दोन दिवसांच्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावरच आघात केला आहे. औसा तालुक्यातील कारला येथील शेतकरी रंगराव काळे यांनी पेरणीसाठी पैसे नसल्याने आपल्या पत्नीच्या कानातील झुमके विकून शेतीची मशागत आणि पेरणी केली होती. मोठ्या आशेने उभं केलेलं पीक आता अवकाळी पावसाने आणि गारपिटीने अक्षरशः धुऊन नेलं आहे. त्यामुळे आता लेकरांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा भागवायच?, घर कसं चालवायचं?, पुढची पेरणी कशी करायची?, असे असंख्य प्रश्न रंगराव काळे यांच्यासमोर उभे ठाकले आहेत
दरम्यान, पंचनामे तात्काळ सुरू करण्याची मागणी शेतकरी करत असून प्रशासनाने वेगाने हालचाल करावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
|जिल्हा
|बाधित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
|परभणी
|4900 ते 5000
|लातूर
|15000 ते 15119
|बीड
|3400 ते 3409
दरम्यान, अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे रब्बी पिके आणि फळबागांचे अतोनात नुकसान झाल्याचा मुद्दा अधिवेशनात ही उपस्थित झाला. भाजपाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी सुरू असलेल्या अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित करत तात्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी केली आहे. यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व नुकसानग्रस्त पिकांचे सर्वेक्षण करून मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीच्या या संकटाने मराठवाड्यातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. हाता-तोंडाशी आलेले पीक उद्ध्वस्त झाल्याने शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट कोसळले आहे. सरकारकडून मदतीची घोषणा झाली असली, तरी प्रत्यक्षात पंचनामे आणि मदत केव्हा मिळणार? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. आता शेतकऱ्यांच्या नजरा प्रशासनाच्या तातडीच्या कारवाईकडे लागल्या आहेत.