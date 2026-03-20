अवकाळी पावसामुळे हजारो एकरावरील रब्बी पिक उध्वस्त, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान

मराठवाड्यातील जालना,लातूर,हिंगोली आणि धाराशिव जिल्ह्याला अवकाळी पावसासह गारपिटीचा तडाखा बसलाय. हजारो हेक्टरवरील रब्बी पिकांचं अतोनात नुकसान झालंय. या अवकाळीनं शेतक-याचं कंबरडं मोडलंय.  

Updated: Mar 20, 2026, 07:29 PM IST
ज्ञानेश्वर पतंग, झी मीडिया, जालना: गेल्या दोन दिवसांपासून मराठवाडयात वादळी वाऱ्यासह झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने अक्षरशः कहर माजवलाय. जालना,लातूर,हिंगोली आणि धाराशिव जिल्ह्यात रब्बी पिकांचे अतोनात नुकसान झालंय. जालना जिल्ह्यात झालेल्या पाऊस आणि गारपिटीमुळे गहू, हरभरा, मका, ज्वारी, कांदा बियाणे आणि आंबा फळबागा उद्ध्वस्त झाल्यात. जालना, बदनापूर, मंठा, घनसावंगी, भोकरदन आणि जाफ्राबाद तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाल्यानं जिल्ह्यातील हजारो एकरावरील रब्बी पिक आडवं झालंय. या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांच्या नशिबात पुन्हा निसर्गाने थट्टाच लिहून ठेवलीय की काय असा प्रश्न शेतक-यांना पडलाय.

लातूर हिंगोलीमध्येही असंच चित्र 

असंच चित्र लातूर आणि हिंगोली जिल्ह्यात देखील पाहायला मिळालं.लातूरमध्ये दोन दिवस झालेल्या गारपीट आणि वादळी वा-यामुळे गहू,हरभरा, ज्वारी,कांदा आणि आंबा पिक खराब झालंय. तर हिंगोली जिल्ह्यातील बासंबा भागात पावसामुळे रब्बीतील शेकडो एकरावरील पीकं उध्वस्त झाल्याने शेतकरी चिंतेच्या गर्तेत सापडलाय. 

 

धाराशिव जिल्ह्यातही अवकाळीचा कहर 

मराठवाडयातील नुकसान इथेच थांबलं नाहीये.धाराशिव जिल्ह्यात देखील अवकाळीचा असाच कहर पाहायला मिळालाय.जिल्ह्यात अवकाळीने सलग दोन दिवस हजेरी लावत रब्बी पिकांची नासाडी केली. झालेलं नुकसान शेतक-यांच्या आवाक्याबाहेरचं असल्यानं जिल्ह्यातील शेतकरी हवालदिल झालाय.

 

नुकसानीची मदत भरपाई कधी? 

मराठवाड्यातील जालना,लातूर, हिंगोली आणि धाराशिव जिल्ह्यात वादळी वा-यासह झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने दाणादाण उडवून दिलीये.त्यामुळे हे पंचनामे पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष नुकसानीची मदत हातात कधी पडणार याकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्यात.

इतर बातम्या

Ring Finger Mystery: अनामिका बोट म्हणजेच रिंग फिंगरने उलगडे...

भविष्य