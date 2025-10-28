शेतकरी वाऱ्यावर, कॅबिनेटमध्ये मंत्र्यांनी अधिका-यांनाच धरले धारेवर

Unseasonal Rains: मुसळधार पावसानं यंदा शेतक-यांचं अतोनात नुकसान झालंय. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेलाय. सरकारनं शेतक-यांसाठी मदत जाहीर केली मात्र अद्यापही ती मदत शेतक-यांपर्यंत पोहोचली नाही. यावरून कॅबिनेट बैठकीत मंत्र्यांनी अधिका-यांनाच धारेवर धरलंय. कॅबिनेटमध्ये नेमकं काय घडलंय, पाहुयात.
अस्मानी संकटामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झालाय. नैसर्गिक संकटामुळे झालेल्या नुकसानातून सावरत असतानाच आता शेतक-यांना सुल्तानी संकटालाही तोंड द्यावं लागतंय. सरकारनं शेतक-यांना मदतीचं पॅकेज जाहीर केलं खरं, पण ते शेतक-यांपर्यंत पोहोचलं का, यावरून अद्यापही मतभेद आहेत आणि याच मुद्यावरून कॅबिनेट बैठकीत मंत्र्यांनी प्रशासकीय अधिका-यांना फैलावर घेतल्याची माहिती आहे. शेतक-यांपर्यंत अजूनही मदत पोहोचली नसल्याचा आरोप मंत्र्यांनीच केलाय.
सरकारने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोचली नाही, असा मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी आरोप केला. मात्र आमच्याकडून शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहचली असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला. मदत पोहोचल्याचं जिल्हाधिकारी सांगतात, पण शेतकरी म्हणतात मदत मिळाली नाही, असा कॅबिनेट बैठकीत मंत्र्यांनी दावा केला. अखेर मुख्यमंत्री यांनी मध्यस्ती करत आतापर्यंत झालेल्या मदतीसंदर्भात आढावा बैठक घेण्याचे आदेश दिलेत
कॅबिनेटमध्ये मंत्र्यांनी अधिका-यांना सुनावल्यावरून विरोधकांनी सरकारला टोला लगावला. सरकारची प्रशासनावर पकड नसल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे पक्षानं केलाय. तर सर्व काही सुरळीत सुरू आहे, कुठे वाद झाला असं वाटत नसल्याचं शिवसेनेकडून सांगण्यात आलंय.
सरकारनं मदतीची घोषणा केली.मात्र अद्याप शेतक-यांपर्यंत मदत पोहोचलीच नाही. खुद्द मंत्र्यांनीच कॅबिनेटमध्ये याची कबुली दिलीय. त्यामुळे पावसानं उद्धवस्त झालेल्या शेतक-याला मदत कधी मिळणार, याची अद्यापही प्रतीक्षाच आहे.