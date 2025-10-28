English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शेतकरी वाऱ्यावर, कॅबिनेटमध्ये मंत्र्यांनी अधिका-यांनाच धरले धारेवर

Unseasonal Rains: अवकाळी पावसामुळं शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांसाठी सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 28, 2025, 09:22 PM IST
शेतकरी वाऱ्यावर, कॅबिनेटमध्ये मंत्र्यांनी अधिका-यांनाच धरले धारेवर
Crops Submerged Debts Due Farmers In Crisis After Unseasonal Rains

Unseasonal Rains: मुसळधार पावसानं यंदा शेतक-यांचं अतोनात नुकसान झालंय. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेलाय. सरकारनं शेतक-यांसाठी मदत जाहीर केली मात्र अद्यापही ती मदत शेतक-यांपर्यंत पोहोचली नाही. यावरून कॅबिनेट बैठकीत मंत्र्यांनी अधिका-यांनाच धारेवर धरलंय. कॅबिनेटमध्ये नेमकं काय घडलंय, पाहुयात.

Add Zee News as a Preferred Source

अस्मानी संकटामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झालाय. नैसर्गिक संकटामुळे झालेल्या नुकसानातून सावरत असतानाच आता शेतक-यांना सुल्तानी संकटालाही तोंड द्यावं लागतंय. सरकारनं शेतक-यांना मदतीचं पॅकेज जाहीर केलं खरं, पण ते शेतक-यांपर्यंत पोहोचलं का, यावरून अद्यापही मतभेद आहेत आणि याच मुद्यावरून कॅबिनेट बैठकीत मंत्र्यांनी प्रशासकीय अधिका-यांना फैलावर घेतल्याची माहिती आहे. शेतक-यांपर्यंत अजूनही मदत पोहोचली नसल्याचा आरोप मंत्र्यांनीच केलाय.

 सरकारने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोचली नाही, असा मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी आरोप केला. मात्र आमच्याकडून शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहचली असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला. मदत पोहोचल्याचं जिल्हाधिकारी सांगतात, पण शेतकरी म्हणतात मदत मिळाली नाही, असा कॅबिनेट बैठकीत मंत्र्यांनी दावा केला. अखेर मुख्यमंत्री यांनी मध्यस्ती करत आतापर्यंत झालेल्या मदतीसंदर्भात आढावा बैठक घेण्याचे आदेश दिलेत

कॅबिनेटमध्ये मंत्र्यांनी अधिका-यांना सुनावल्यावरून विरोधकांनी सरकारला टोला लगावला. सरकारची प्रशासनावर पकड नसल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे पक्षानं केलाय. तर सर्व काही सुरळीत सुरू आहे, कुठे वाद झाला असं वाटत नसल्याचं शिवसेनेकडून सांगण्यात आलंय.

सरकारनं मदतीची घोषणा केली.मात्र अद्याप शेतक-यांपर्यंत मदत पोहोचलीच नाही. खुद्द मंत्र्यांनीच कॅबिनेटमध्ये याची कबुली दिलीय. त्यामुळे पावसानं उद्धवस्त झालेल्या शेतक-याला मदत कधी मिळणार, याची अद्यापही प्रतीक्षाच आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
unseasonal rainsfarmersunseasonal rains in maharashtra and farmersअवकाळी पाऊसमंत्रीमंडळ बैठक

इतर बातम्या

अमित शहांच्या 'त्या' विधानावरुन संजय राऊतांचा एकन...

महाराष्ट्र बातम्या