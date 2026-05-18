/कोकणात पर्यटकांचा महापूर! महामार्गावरील वाहतूक कोंडीवर मात करत हजारो पर्यटक दापोली,गुहागर,रत्नागिरीत दाखल

कोकणातील समुद्रकिनारे पर्यटकांनी ‘हाउसफुल्ल’ झाले आहेत. महामार्गावरील वाहतूक कोंडीवर मात करत हजारो पर्यटक दापोली,गुहागर,रत्नागिरीत दाखल झाले आहेत.
रत्नागिरी, दापोली, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : चालू वर्षाच्या उन्हाळी पर्यटन हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात कोकणातील विस्तीर्ण आणि निसर्गरम्य समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांचा महापूर आला आहे. रत्नागिरी, गुहागर आणि विशेषतः दापोली तालुक्यातील समुद्रकिनारे सध्या पर्यटकांच्या गर्दीने अक्षरशः ‘हाउसफुल्ल’ झाले असून, हजारो कुटुंबांनी कोकणी आदरातिथ्याचा आणि निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी येथे हजेरी लावली आहे..
शाळा-महाविद्यालयांना उन्हाळी सुट्ट्या लागल्यामुळे अनेक पालकांनी आपल्या मुलांसह पर्यटनासाठी कोकणची वाट धरली आहे. दापोली तालुक्यातील मुरुड,कर्दे,अंजर्ले,केळशी आणि लाडघर या प्रसिद्ध समुद्रकिनाऱ्यांवर सध्या पाय ठेवायलाही जागा नसल्याचे चित्र आहे. रुपेरी वाळू, अथांग समुद्र आणि माडाच्या बागांनी वेढलेल्या या किनाऱ्यांवर पर्यटक मनमुरादपणे सुट्ट्यांचा आनंद लुटत आहेत. केवळ समुद्रस्नानच नव्हे,तर येथील प्रसिद्ध धार्मिक स्थळांना भेटी देणे आणि अस्सल कोकणी खाद्यसंस्कृतीचा, म्हणजेच मासे आणि आंब्यांच्या विविध पदार्थांचा आस्वाद घेण्यावर पर्यटकांचा भर आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण अजूनही अर्धवट स्थितीत असल्याने पर्यटकांना प्रवासादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.मात्र,हा सर्व त्रास आणि अडचणी बाजूला सारून पर्यटकांनी थेट कोकण गाठण्यास पसंती दिली आहे.
हंगामाच्या या शेवटच्या दिवसांत पर्यटकांची संख्या वाढल्याने कोकणातील हॉटेल व्यावसायिक, होमस्टे, लॉज आणि खानावळ चालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तसेच वॉटर स्पोर्ट्स आणि स्थानिक वाहतूकदारांनाही या गर्दीमुळे मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. एकूणच, पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी कोकणचा हा पर्यटन हंगाम व्यापारी आणि पर्यटक दोघांसाठीही 'हाऊसफुल्ल' ठरत आहे.
साता-यात उन्हाचा तडाखा वाढत आहे. तरीही थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या आणि महाराष्ट्राचं मिनी कश्मीर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाबळेश्वरमध्ये पर्यटकांची तुफान गर्दी होत आहे. उन्हाळी सुट्टीचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली आहे. महाबळेश्वरमधील वेगवगेळ्या पॉईंट सोबत वेण्णा लेक परिसरात बोटींगचा, हॉर्स रायडिंगचा आनंद पर्यटक घेत आहेत.
पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढल्याने नेरळ-माथेरान टॅक्सीचालक-मालक संघटनेने प्रवासी भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय. आता घाटमार्गाच्या प्रवासासाठी प्रति प्रवासी १२० रुपये आकारले जाणार आहेत. ही भाडेवाढ आजपासून लागू करण्यात आलीय. त्यामुळे नेरळ-माथेरान प्रवासासाठी प्रवाशांना 120 रुपये मोजावे लागणार आहे. यापूर्वी हे भाडे 100 रुपये इतके होते.
कर्नाटकातील कोडागु जिल्ह्यातील दुबारे हत्ती छावणीत एका हत्तीच्या हल्ल्यात महिला पर्यटकाचा मृत्यू झालाय. पर्यटकांना आंघोळ घालत असताना अचानक दोन हत्तींमध्ये भांडण झालं. यात एक हत्ती एका महिलेवर पडल्यानं ही दुर्दैवी दुर्घटना घडली. यात घटनेत 33 वर्षीय महिला पर्यटकाचा मृत्यू झालाय.