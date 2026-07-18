/क्रूड ऑइलने ओलांडला 88 डॉलर्सचा टप्पा, पेट्रोल-डिझेल, CNG महागणार? जाणून घ्या राज्यातील दर

देशभरातील वाहनचालकांसाठी आजही दिलासादायक बातमी आहे. 18 जुलै 2026 रोजी सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. सलग आणखी एका दिवशी इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्यात आल्याने ग्राहकांना महागाईच्या काळात काहीसा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी चढ-उतार सुरू असली तरी त्याचा परिणाम अद्याप भारतातील किरकोळ इंधन दरांवर झालेला नाही. दररोज सकाळी 6 वाजता नवीन दर जाहीर केले जातात आणि आजही दर पूर्ववत ठेवण्यात आले आहेत.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी उसळी
अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा वाढलेल्या तणावामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारावर परिणाम झाला आहे. या आठवड्यात WTI क्रूडच्या किंमतीत 11 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असून, हा या महिन्यातील सर्वात मोठा साप्ताहिक वाढीचा टप्पा मानला जात आहे. शुक्रवारी व्यापार संपताना ब्रेंट क्रूड प्रति बॅरल 88.10 डॉलरवर पोहोचले, तर WTI क्रूड 82.49 डॉलर प्रति बॅरलवर बंद झाले. वाढलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या बाजारात अनिश्चितता कायम आहे.
तरीही भारतात दर का बदलले नाहीत?
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ठरवताना केवळ कच्च्या तेलाच्या किंमतीच नव्हे, तर डॉलरच्या तुलनेतील रुपयाची स्थिती, वाहतूक खर्च तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कर यांचाही विचार केला जातो. सध्या जागतिक बाजारात तेल महागले असले, तरी तेल कंपन्यांनी किरकोळ दरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
25 मे 2026 नंतर देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. त्यापूर्वी मे महिन्यात अवघ्या 11 दिवसांत चार वेळा दरवाढ करण्यात आली होती.
- 15 मे – पेट्रोल ₹3.00, डिझेल ₹3.29 ने वाढ
- 19 मे – पेट्रोल ₹0.87, डिझेल ₹0.91 ने वाढ
- 23 मे – पेट्रोल ₹0.87, डिझेल ₹0.91 ने वाढ
- 25 मे – पेट्रोल ₹2.61, डिझेल ₹2.71 ने वाढ
त्यानंतर आजपर्यंत दर स्थिर आहेत.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर
- अहमदनगर – ₹112.41
- अकोला – ₹111.78
- अमरावती – ₹112.17
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹112.08
- भंडारा – ₹112.81
- बीड – ₹113.05
- बुलढाणा – ₹112.63
- चंद्रपूर – ₹112.58
- धुळे – ₹112.19
- गडचिरोली – ₹112.95
- गोंदिया – ₹113.04
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.21
- हिंगोली – ₹113.17
- जळगाव – ₹112.54
- जालना – ₹113.21
- कोल्हापूर – ₹112.60
- लातूर – ₹113.03
- मुंबई – ₹111.21
- नागपूर – ₹111.72
- नांदेड – ₹113.18
- नंदुरबार – ₹112.48
- नाशिक – ₹112.44
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹112.45
- पालघर – ₹112.04
- परभणी – ₹113.17
- पुणे – ₹112.02
- रायगड – ₹111.46
- रत्नागिरी – ₹113.17
- सांगली – ₹112.44
- सातारा – ₹113.03
- सिंधुदुर्ग – ₹113.17
- सोलापूर – ₹111.85
- ठाणे – ₹111.38
- वर्धा – ₹111.76
- वाशीम – ₹112.63
- यवतमाळ – ₹113.17
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
- अहमदनगर – ₹99.06
- अकोला – ₹98.48
- अमरावती – ₹98.85
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹98.72
- भंडारा – ₹99.47
- बीड – ₹99.69
- बुलढाणा – ₹99.28
- चंद्रपूर – ₹99.26
- धुळे – ₹98.84
- गडचिरोली – ₹99.61
- गोंदिया – ₹99.66
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83
- हिंगोली – ₹99.83
- जळगाव – ₹99.17
- जालना – ₹99.87
- कोल्हापूर – ₹99.25
- लातूर – ₹99.66
- मुंबई – ₹97.83
- नागपूर – ₹98.38
- नांदेड – ₹99.83
- नंदुरबार – ₹99.13
- नाशिक – ₹99.05
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹99.11
- पालघर – ₹98.66
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.66
- रायगड – ₹98.11
- रत्नागिरी – ₹99.83
- सांगली – ₹99.11
- सातारा – ₹99.64
- सिंधुदुर्ग – ₹99.83
- सोलापूर – ₹98.52
- ठाणे – ₹98.02
- वर्धा – ₹98.46
- वाशीम – ₹99.28
- यवतमाळ – ₹99.83
- अहमदनगर – ₹103.02
- अकोला – ₹99.53
- अमरावती – ₹99.78
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹103.02
- भंडारा – ₹92.93
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹99.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹92.93
- गोंदिया – ₹92.93
- हिंगोली – ₹99.53
- जळगाव – ₹96.50
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹101.00
- लातूर – ₹90.00
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹94.90
- नांदेड – ₹94.00
- नंदुरबार – ₹94.64
- नाशिक – ₹96.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹90.00
- पालघर – ₹82.25
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹96.50
- रायगड – ₹87.07
- रत्नागिरी – ₹90.00
- सांगली – ₹103.02
- सातारा – ₹103.02
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹82.25
- वर्धा – ₹99.00
- वाशीम – ₹99.53
- यवतमाळ – ₹99.78
पुढील काही दिवसांत दर बदलू शकतात का?
जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडी यावर भारतातील इंधन दर अवलंबून असतात. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत कच्च्या तेलात मोठी वाढ किंवा घसरण झाल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.