ड्रोन महोत्सव, अनुदान अन् स्पर्धा; गणेशोत्सव आता राज्य महोत्सव, सरकार करणार 11 कोटींचा खर्च, असा असेल कार्यक्रम

प्रथमच राज्य शासन उत्सवात सहभागी होणार असून यासाठी शासनाने सुमारे 11 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिल्याची घोषणा सांस्कृतीक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी केली आहे

शिवराज यादव | Updated: Aug 14, 2025, 10:22 PM IST
Ganeshotsav News: वर्षानुवर्षांची परंपरा असलेला गणेशोत्सव यावर्षी राज्य महोत्सव म्हणून साजरा करण्यास शासनाची यंत्रणा सज्ज झाली असून गणेशोत्सव मंडळे व घरगुती गणेश आरास स्पर्धा, चौकाचौकात रोषणाई, ड्रोन शो, विविध सांस्कृतीक कार्यक्रम अशा प्रकारे जल्लोषात यावेळी गणेशोत्सव साजरा होणार आहे.  यावेळी प्रथमच राज्य शासन उत्सवात सहभागी होणार असून यासाठी शासनाने सुमारे 11 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिल्याची घोषणा सांस्कृतीक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी केली आहे.

आशिष शेलार म्हणाले की,  जगात आणि देशात आपल्या गणेशोत्सवाची ओळख सर्वात मोठा महोत्सव म्हणून झालेली आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या सहकार्याने आपण गणेशोत्सव राज्योत्सव म्हणून घोषित केला आहे. 

"शासन निर्णयानुसार तालुका स्तरापासून राज्य स्तरावर विविध गणेशोत्सव मंडळ जे धार्मिक प्रथा परंपरानुसार सहभागीतेने पर्यावरणपूरक आणि सामाजिक उपक्रमात काम करणाऱ्या गणेशोत्सव मंडळांना पारितोषिकाची घोषणा आज करत आहोत.  तसचे गिरगाव चौपाटीवर ड्रोन महोत्सव आयोजन करण्यात येणार असून  पुणे, नाशिक, नागपूर, मुंबई आणि राज्यातील सर्व भागात स्थानिक स्तरावर शक्य असेल त्या सार्वजनिक ठिकाणी रोषणाई  करण्यात येणार असून यावर्षीपासून  घरबसल्या नागरिकांना गणरायांचे दर्शन व्हावे यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करत आहोत. गणेशोत्सव काळामध्ये भजनी मंडळांना  भजनामधील  साहित्यासाठी थेट लाखो रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना आपण घोषित करत आहोत. परदेशातही गणरायाचं आगमन धुमधडाक्यात व्हावं म्हणून हा राज्य महोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा व्हावा ही भूमिका आपण सगळे घेत आहोत. हा 'गणेशोत्सव- राज्य महोत्सवाचा' शासन निर्णय गणरायाच्या चरणी घोषित करताना आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे," असंही त्यांनी सांगितलं आहे.  पु. ल. देशपांडे कला अकदामी आणि सांस्कृतीक संचनालयातर्फे हा महोत्सवाचे नियोजन व समन्वय करण्यात येणार आहे.

यावर्षी गणेशोत्सवात असा असेल महाराष्ट्र शासनाचा सहभाग

●राज्य महोत्सवाच्या एका लोगोचे अनावरण करण्यात येणार
●संपुर्ण राज्यभर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. महाराष्ट्राची कला व संस्कती आणि परंपरेचे दर्शन या कार्यक्रमांतून घडेल. हे कार्यक्रम फक्त महाराष्ट्रातच नाहीतर महाराष्ट्राबाहेर ज्या ठिकाणी मराठी बांधव मोठया प्रमाणात आहेत त्या ठिकाणीही करण्यात ये्ईल.. तसेच मराठी भाषिक बहुल भारताबाहेरील काही देशामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रांचे
आयोजन करण्यात येईल.
●व्याख्यानमालेचे आयोजन 
●गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने अध्यात्म नाट्यरंग महोत्सवाचेही आयोजन 
●राज्यातील महत्वाची मंदीरे आणि सर्वजनिक गणेशोत्सवाचे देखावे यांचे ऑनलाइन दर्शन घरबसल्या यावे यासाठी एक पोर्टल निर्माण करण्यात येईल
●उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेश मंडळ अंतर्गत तालुका स्तरावर स्पधेद्वरे विविध पारितोषिके देण्यात येतील.
●घरगुती गणेशोत्सव आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे फोटो  व्हिडिओ क्लिप्स पोर्टलवर येण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येईल
 ●ज्या चित्रपटांमधून गणपती विषयक परंपरा, कला संकृती दर्शिवलेली आहे अशा चित्रपटांचा विशेष गौरव करण्यात येईल
●गणेशोत्सवावर आधारित टपाल तिकीट आणि नाणे काढण्यात येईल
●संपूर्ण राज्याभरातून गणपतीविषयक रिल्स स्पर्धा  आयोजित करण्यात येईल
●एका ड्रोनशो चे आयोजन करणार
●या राज्य महोत्सवाची माहिती संपूर्ण देशाभर व्हावी यासाठी वृत्तपत्रे वृत्तवाहिन्या रेडिओ आणि समाज माध्यमे यांच्या माध्यमातून देशभरात प्रचार प्रसिद्धी करणार
●आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्यीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम उपक्रम हाती घेणार
●उत्सवाच्या दरम्यान प्रमुख ठिकाणी विद्युत रोषणाई व सुशोभिकरण करणार
●पारंपारिक भजन व आरती सादर करणाऱ्या भजनी मंडळांना साहित्य वाटप अनुदान देणार
●राज्यस्तरीय भजन स्पर्धेचे आयोजन 
●विर्सजन सोहळयामध्ये आंतरराज्यीय व आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी विविध सोयी सुविधा व वाहन व्यवस्था उपलब्ध करणार
●राज्यात श‍िकत असणाऱ्या देशाबाहेरील विद्यार्थ्याना या महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी योजना, उपक्रम राबविणार

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Ganeshotsav newsashish shelar

