'मी तुझा बॉस आहे, नंबर सेव्ह करुन ठेव,' तो एक मेसेज अन् INOX ला करोडोंचा फटका; 63 वेळा फसला कर्मचारी

INOX Cheats with 10 Crores: व्हॉट्सअपवरुन कंपनीचा 'मालक' असल्याचं सांगत आलेल्या मेसेजमुळे एका कंपनीला तब्बल 10 कोटींचा फटका बसला आहे. कंपनीच्या अकाऊंट्स डिपोर्टमेंटमधील कर्मचाऱ्याने संबंधित मालकाच्या आदेशाचं पालन करत एकूण 63 वेळा पेमेंट केलं. पण जेव्हा त्याने या पेमेंटचं इनवॉइस मागितलं तेव्हा आपली आणि आपल्या कंपनीची मोठी फसवणूक झाल्याचं लक्षात आलं. मुंबईतल INOX Group सोबत झालेल्या या आर्थिक फसवणूक प्रकरणी एकूण 4 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
3 जून रोजी, कंपनीच्या अकाऊंट्स विभागात डेप्युटी जनरल मॅनेजर असलेल्या गिरीश अमीन यांना एका अनोळखी क्रमांकावरून व्हॉट्सॲप मेसेज आला. मेसेज पाठवणाऱ्याने स्वतःची ओळख कंपनीचे कार्यकारी संचालक सिद्धार्थ जैन अशी करून दिली. तसंच, त्याने हा क्रमांक आपला वैयक्तिक असून तो कोणासोबतही शेअर करु नको असंही सांगितलं.
मेसेज पाठवणाऱ्याने सिद्धार्थ जैन यांचा फोटो प्रोफाइलला ठेवला असल्याने गिरीश अमीन यांना खरंच आपल्या मालकाने मेसेज केल्याचं वाटलं. दरम्यान हा मेसेज पाठवणाऱ्याने गिरीस अमीन यांना आपण एका महत्त्वाच्या बैठकीला जात असून, अजिबात फोन करु नये अशी सूचना केली. यानंतर त्याने बँक खात्याची माहिती पाठवत त्याला कंपनीच्या खात्यातून पैसे ट्रान्सफर करण्यास सांगितलं.
सर्वात आधी 46.5 लाख रुपये पाठवत व्यवहार करण्यात आला. ही तर फक्त सुरुवात होती कारण पुढील दिवसात हा आकडा वाढणार होता. 3 जून ते 15 जूनदरम्यान मेसेजवरुन येणाऱ्या आदेशांचं पालन करत गिरीश अमीन यांनी 63 वेळा व्यवहार करत वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये एकूण 10 कोटी 40 लाख 71 हजार 924 रुपये पाठवले.
मंगळवारी गिरीश अमीन यांनी सिद्धार्थ जैन यांच्याशी कंपनीमार्फत संवाद साधला आणि आतापर्यंत झालेल्या व्यवहाराचं इनवॉइस मागितलं. पण मालकाने आपण असा कोणताही व्यवहार कऱण्यास सांगितलं नव्हतं असं सांगितलं. त्यानंतर गिरीश अमीन यांना आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात आलं. अमीन यांनी तात्काळ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
मुंबई पोलिसांनी तपास सुरू केला असता, दिल्ली पोलिसांना संबंधित रक्कम जमा झालेल्या बँक खात्यांबाबत एक गुप्त माहिती मिळाली. दिल्लीतील आग्नेय (South-East) जिल्हा पोलिसांना आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या (IDFC FIRST Bank) जसोला शाखेकडून एक फोन आला. दोन व्यक्ती 8 लाख रुपये रोख काढण्यासाठी बँकेत आल्या आहेत असं सांगण्यात आलं. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी विकास आणि वंश या दोघांना बँकेतून अटक केली.
चौकशीदरम्यान, या दोन्ही आरोपींनी कबूल केले की, कमिशनच्या बदल्यात फसवणुकीद्वारे मिळवलेली रक्कम फिरवण्यासाठी त्यांनी आपली बँक खाती उपलब्ध करून दिली होती. या कामासाठी त्यांना अनुक्रमे 30 हजार आणि 20 हजार रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आलं होतं. पुढील तपासादरम्यान पोलिसांना फैयाज आलम आणि अमित या आणखी दोन आरोपींचा सुगावा लागला.