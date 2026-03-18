English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • महाराष्ट्र बातम्या
दादरमधील व्यक्तीला फोनवरुन घातला 1.05 कोटींचा गंडा! तुमच्यासोबतही असं होऊ शकतं; नक्की घडलं काय एकदा वाचाच

Cyber Crime Case Mumbai: सायबर क्राइमची प्रकरणं प्रचंड वेगाने जगभर पसरत आहेत. अशिक्षितच नाही तर कित्येक उच्च शिक्षित लोकं या जाळ्यांमध्ये सहजच अडकत आहेत. अलीकडे दादरमध्येदेखील अशीच अत्यंत धक्कादाय घटला घडली. नेमकं काय घडलं जाणून घ्या.

प्रिती वेद | Updated: Mar 18, 2026, 02:48 PM IST
(photo Credit- Social Media)

What is Digital Arrest:  मुंबईत ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाच्या नव्या प्रकारच्या सायबर फसवणुकीने पुन्हा एकदा धक्कादायक घटना घडली आहे. दादर परिसरातील 71 वर्षीय निवृत्त अधिकाऱ्याला बनावट सरकारी अधिकाऱ्यांच्या जाळ्यात अडकवून तब्बल 1.05 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. फोनवरून सुरू झालेला हा प्रकार हळूहळू भीती, दबाव आणि विश्वास यांच्या मिश्रणातून मोठ्या आर्थिक नुकसानीपर्यंत पोहोचला. या घटनेमुळे शहरातील नागरिकांमध्ये पुन्हा एकदा सतर्कतेची गरज अधोरेखित झाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

फोन कॉलपासून फसवणुकीची सुरुवात

पोलिसांच्या माहितीनुसार, 4 मार्च रोजी पीडित व्यक्तीला एका अनोळखी क्रमांकावरून फोन आला. फोन करणाऱ्याने स्वतःला ‘TRAI’ अधिकारी असल्याचे सांगितले. त्याने असा दावा केला की, पीडिताच्या आधार तपशिलावर एक मोबाईल नंबर नोंदवला गेला आहे आणि त्याचा वापर बेकायदेशीर कामांसाठी होत आहे. ही माहिती ऐकून पीडित व्यक्ती घाबरली आणि पुढील सूचनांचे पालन करू लागली.

यानंतर हा कॉल दुसऱ्या व्यक्तीकडे वळवण्यात आला, ज्याने स्वतःला ‘CBI’ अधिकारी असल्याचे सांगितले. त्या व्यक्तीने पीडिताला मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अडकवण्याची धमकी दिली. या संवादात ‘तुम्हाला अटक केली जाईल’ असे स्पष्टपणे सांगून भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यात आले.

‘डिजिटल अरेस्ट'चा वापर करून दबाव

या प्रकरणात फसवणूक करणाऱ्यांनी ‘डिजिटल अटक’ ही संकल्पना वापरली. पीडित व्यक्तीला 10 दिवस सतत संपर्कात ठेवण्यात आले आणि त्यांना बाहेर कुणाशीही संपर्क न करण्यास सांगितले गेले. व्हिडिओ कॉल, सततच्या सूचना आणि खोट्या कागदपत्रांच्या माध्यमातून त्यांच्यावर मानसिक दबाव आणला गेला.

या काळात पीडिताला विविध खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर करण्यास सांगण्यात आले. सरकारी चौकशी सुरू असल्याचे सांगून त्यांनी प्रत्येक व्यवहार योग्य असल्याचा विश्वास दिला. हळूहळू एकूण 1.05 कोटी रुपये वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये वळवले गेले.

पोलिसांची कारवाई आणि इशारा

घटना उघडकीस आल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. सायबर गुन्हे शाखा आरोपींचा माग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये बहुतेक वेळा आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पोलिसांनी नागरिकांना स्पष्ट इशारा दिला आहे की, कोणताही सरकारी अधिकारी फोनवरून अटक किंवा चौकशी करत नाही. अशा कॉल्स आल्यास त्वरित स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधावा. वैयक्तिक माहिती किंवा बँक तपशील कोणालाही देऊ नयेत, असेही सांगण्यात आले आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
digital arrestscamCyber FraudMumbai

