पुणे ग्रँड सायकल टूरमध्ये अपघात, 50 हून अधिक स्पर्धक...; अपघाताचं नेमकं कारण काय?

पुणे ग्रँड चॅलेंज सायकल टूर दरम्यान, मुळशी तहसीलमधील मुळशी-कोळवण रोडवर सायकलस्वार एकमेकांवर आदळले. या भीषण अपघातात अनेक खेळाडू जखमी झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, शर्यत कोळवण रोडवरून जात असताना, ताशी 60 ते 70 किलोमीटर वेगाने प्रवास करणाऱ्या सायकलस्वारांचा अचानक तोल गेला. त्यानंतर, मागून येणारे खेळाडू एकमेकांवर आदळले, ज्यामुळे सायकलस्वारांची मोठी गर्दी झाली. अनेक खेळाडू रस्त्यावरून घसरून बाजूला पडले. प्राथमिक माहितीनुसार, बहुतेक खेळाडूंना किरकोळ दुखापत झाली आणि त्यांना ताबडतोब वैद्यकीय मदत देण्यात आली. या घटनेनंतर शर्यत सुमारे 15 मिनिटे थांबवण्यात आली आणि नंतर पुन्हा सुरू करण्यात आली.
पुणे ग्रँड टूरच्या पहिल्या टप्प्यादरम्यान, पेलेटॉनमधील दुसऱ्या गटातील रायडर्सचा रस्त्यावर एक अपघात झाला. खबरदारीचा उपाय म्हणून आणि युनियन सायक्लिस्ट इंटरनॅशनल (UCI) च्या सुरक्षा नियमांनुसार, शर्यत तात्पुरती थांबवण्यात आली. UCI अधिकारी आणि कार्यक्रमाच्या वैद्यकीय पथकाने तात्काळ प्रतिसाद दिला. अपघातग्रस्त सर्व रायडर्सना सध्या आवश्यक वैद्यकीय तपासणी केली जात आहे आणि तांत्रिक पथके संबंधित सायकलींची पाहणी करत आहेत. रायडर्सची सुरक्षा ही आयोजक, अधिकारी आणि UCI साठी सर्वोच्च प्राधान्य आहे. योग्य वेळी पुढील अद्यतने दिली जातील.
स्पर्धेच्या तयारीत पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुड्डी यांनी आयोजक म्हणून जातीने लक्ष दिलं आहे. पुणे आणि परिसरात सगळीकडेच सायकल रूटवर सुशोभीकरण केलं गेलं आहे. तसंच स्पर्धेसाठी ग्रामीण भागातील स्पर्धा रूटचे सर्व रस्ते अगदी नवे चकाचक केले गेलेत. या शर्यतीमध्ये 35 देशांमधील आंतरराष्ट्रीय सायकलपटू 29 संघांच्या माध्यमातून सहभागी होणार आहेत. सायकल शर्यतीमध्ये युरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, आशिया, आफ्रिका आदी खंडामधून तब्बल 171 आंतरराष्ट्रीय सायकलपटू आपला सहभाग नोंदवतील. एकूण 437 किलोमीटर इतके अंतर असलेली ही स्पर्धा दिनांक 19 ते 23 जानेवारी या दरम्यान होणार आहे. पुणे शहरातील काही रस्तेही बंद राहणार आहेत. या स्पर्धेतील काही मार्ग हे पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील असतील तर काही पुणे जिल्ह्यातील मावळ, सासवड, बारामती या भागातील आहेत. सायकल पटूच्या स्वागतासाठी बोपदेव घाटात सायकलची भली मोठी प्रतिकृतीही उभारली गेली आहे.