मोंथा चक्रीवादळाचा राज्यावर होणार परिणाम, पुढील चार दिवस पावसाचा अंदाज

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) महाराष्ट्रासाठी पावसाचा इशारा जारी केला आहे. नवीन कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे मुंबई, कोकण, नाशिक आणि धुळेसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये हलका ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही भागांसाठी भारतीय हवामान विभागाने 'यलो अलर्ट' आणि 'हाय अलर्ट' जारी केला आहे.
हवामान खात्याचा अंदाज आहे की पुढील 24 तास मुंबई आणि त्याच्या उपनगरात हलक्या ते मध्यम पावसासह ढगाळ वातावरण राहील. अधूनमधून जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. कमाल आणि किमान तापमान २९°C आणि २५°C च्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे.
पुढील एक ते दोन दिवस महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस सुरू राहील आणि भारतीय हवामान खात्याने अनेक भागांसाठी 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे. या काळात राज्यात हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज आहे. भारतीय हवामान खात्यानुसार, कोकण, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर येथे हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे. नाशिक, नंदुरबार, जळगाव आणि धुळे येथे जोरदार वाऱ्यासह पाऊस पडेल आणि हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. अहिल्यानगरमध्ये हलक्या ते मध्यम पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
हवामान विभागाच्या मते, आज चार कोकण जिल्ह्यांसाठी (रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर) पिवळा इशारा जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, आज मध्य महाराष्ट्रासाठी वादळाचा इशारा देण्यात आला आहे आणि नाशिक, नंदुरबार, जळगाव आणि धुळे या चार जिल्ह्यांसाठी हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून मराठवाड्यात मुसळधार पाऊस पडत आहे. या वर्षी राज्यात या भागात सर्वाधिक पाऊस पडला आहे आणि या पावसामुळे मराठवाड्यातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानानंतरही पाऊस कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. हवामान विभागाने पुन्हा एकदा मराठवाड्यासाठी पावसाचा इशारा जारी केला आहे.
त्यानुसार, मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हलक्या ते मध्यम पावसाची अपेक्षा आहे. संततधार पावसामुळे येथील शेतकरी चिंतेत आहेत.
हवामान विभागाच्या मते, 1 नोव्हेंबर रोजी कोकण-गोवा जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडेल. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 2 नोव्हेंबर रोजी कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 3 नोव्हेंबर रोजी कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
मोंथा चक्रीवादळ निवळल्यानंतर छत्तीसगड राज्यात ठळक कमी दाब क्षेत्राची निर्मिती झाली आहे. दरम्यान, पुढील चार ते पाच दिवस राज्यातील काही भागात पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
छत्तीसगडमध्ये तयार झालेली हवामान प्रणाली ईशान्येकडे वाटचाल करीत असून झारखंडच्या वायव्य भागात आहे. ही प्रणाली उत्तर वायव्येकडे वाटचाल करीत बिहार ओलांडल्यानंतर त्याची तीव्रता कमी होण्याचा अंदाज आहे. गेले काही दिवस मुंबईसह इतर भागात पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे तापमानात काहीशी घट होऊन दिलासा मिळाला होता. आता मात्र पुन्हा तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. ढगाळ वातावरण मधूनच पाऊस अशा वातावरणामुळे तापमानात चढ-उतार शक्य आहे.
आज मुंबईत हवामान कसे आहे?
मुंबईत आज हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. शहर आणि उपनगरांमध्ये हलके सरी येऊ शकतात. एकूण हवामान ढगाळ आणि दमट राहील.
सध्याचे तापमान किती आहे आणि काय अपेक्षा आहे?
सध्याचे तापमान सुमारे २८° सेल्सिअस आहे. दिवसभरात कमाल तापमान २८° सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते, तर रात्री किमान २६° सेल्सिअस राहील. दमटतेमुळे वाटेल ३०° पेक्षा जास्त.
पावसाची शक्यता किती आहे?
पावसाची शक्यता ९०% पर्यंत आहे. हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे, विशेषतः दुपार आणि संध्याकाळी. गुजरातमध्ये जोरदार पावसाची अलर्ट असली तरी मुंबईत हलके सरी मर्यादित राहतील.