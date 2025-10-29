Cyclone Montha वादळामुळे कोकणातील समुद्र खवळला, 2 बोटी भरकटल्या, 32 खलाशी बेपत्ता

मच्छीमार व त्यांच्या कुटुंबीयांवर चिंतेचे सावट पाहायला मिळत आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांसाठी 'मोंथा'चक्रीवादळाचा इशारा जारी केला आहे. येत्या दोन दिवसांत दरम्यान उच्च ते मध्यम चक्रीवादळाचा इशारा देण्यात आला आहे. प्रसिद्धीपत्रकानुसार, हा इशारा मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना लागू आहे. उत्तर महाराष्ट्र किनाऱ्यावर 45-55 किमी प्रतितास वेगाने आणि 65 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. चक्रीवादळाच्या तीव्रतेनुसार वाऱ्याचा वेग वाढू शकतो. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) महाराष्ट्रातील पूर्व विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची तसेच उत्तर कोकणातील सखल भागात पूर येण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
अरबी समुद्रातील वादळात सहा बोटींपैकी चार परतल्या असून न्हावा-पनवेल येथील दोन मच्छीमार बोटी भरकटून मंगळवारी बेपत्ता झाल्या. या दोन बोटींवरील सुमारे 32 खलाशांबाबत अद्याप कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. मच्छीमार व त्यांच्या कुटुंबीयांवर चिंतेचे सावट पसरले आहे. यासह इतर ठिकाणच्या आणखी काही बोटी भरकटल्याचा अंदाज आहे.
महाराष्ट्रात शक्ती चक्रीवादळाचा इशारा देण्यात आला आहे. मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. मच्छिमारांना समुद्रात जाऊ नये असा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक बोटी किनाऱ्यावर नांगर टाकून उभ्या आहेत.
FAQ
चक्रीवादळ मोंथा म्हणजे काय?
चक्रीवादळ मोंथा हे 2025 च्या उत्तर भारतीय महासागर चक्रीवादळ हंगामातील एक गंभीर चक्रीवादळ आहे. भारत हवामान विभागाने (IMD) त्याला गंभीर चक्रीवादळ म्हणून वर्गीकृत केले आहे, तर संयुक्त टायफून चेतावणी केंद्राने (JTWC) त्याला उष्णकटीबंधीय वादळ म्हणून ओळखले. हे बंगालच्या उपसागरात उदयास आले आणि पूर्व किनारपट्टीला प्रभावित केले.
चक्रीवादळ मोंथा कधी आणि कुठे उदयास आले?
मोंथा चक्रीवादळ 25 ऑक्टोबर 2025 रोजी बंगालच्या उपसागरात उदयास आले. 26 ऑक्टोबर रोजी IMD ने अंदमान बेटांच्या पूर्वेला एका खोल दाब क्षेत्राची ओळख पटवली, आणि JTWC ने त्याला उष्णकटीबंधीय वादळ म्हणून ट्रॅकिंग सुरू केली.
हवेचा वेग आणि तीव्रता किती होती?
भूमिगतावेळी हवेचा कमाल टिकाऊ वेग 90-100 किमी/तास होता, जादा वेगाने ११० किमी/तास. ते शिगेला पोहोचले तेव्हा 95 किमी/तास वेग आणि 988 hPa मध्य दाब होते, ज्यामुळे हंगामातील सर्वात तीव्र वादळ ठरले.५. कोणती क्षेत्रे प्रभावित झाली?
प्रभावित क्षेत्रांमध्ये आंध्र प्रदेश (प्रकाशम, नेल्लोर, एलुरू इ.), ओडिशा (मल्कंगिरी, कोरापुट, गजपती इ.), तेलंगणा, तमिळनाडू (चेन्नई, कांचीपुरम इ.), छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांचा समावेश आहे. अंदमान आणि निकोबार बेटे, श्रीलंका आणि दक्षिण भारतावरही परिणाम झाला.