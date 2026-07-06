/अचानक वाऱ्याचा वेग वाढला अन् कंटेनरसह तीन कामगार हवेत फेकले, चक्रीवादळामुळे JNPA बंदरावर मोठा परिणाम!

मुंबईसह महाराष्ट्रात पावसाने थैमान घातले आहे. हवामान खात्याने आधीच अलर्ट दिल्याने शाळा, महाविद्यालये बंद आहेत. अशातच आता खासगी कार्यालयेदेखील अर्ध्या दिवसाने सोडण्याचे निर्देश दिले आहे. उरण तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पाऊस आणि वेगवान वाऱ्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असतानाच, जेएनपीए (JNPA) बंदरात घडलेल्या गंभीर अपघाताने खळबळ उडाली आहे. न्हावा शेवा येथील NSFT टर्मिनलमध्ये कंटेनर उतरविण्याचे काम सुरू असताना वादळी वाऱ्याचा जोर इतका वाढला की, कंटेनरसह तीन कामगार हवेत फेकले गेल्याची धक्कादायक घटना घडली. या अपघातात एका कामगाराचा मृत्यू झाला असून दोन जण गंभीर जखमी असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
उरण परिसरात गेल्या चार दिवसांपासून मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वारे सुरू आहेत. या प्रतिकूल हवामानाचा थेट परिणाम न्हावा शेवा येथील NSFT टर्मिनलमधील कामकाजावर झाला. जहाजातून कंटेनर उतरविण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच अचानक वाऱ्याचा वेग वाढला. त्यामुळे कंटेनरवरील नियंत्रण सुटले आणि त्यासोबत काम करणारे तीन कामगार हवेत फेकले गेल्याची माहिती समोर आली आहे.
या अपघातात एका कामगाराचा जागीच मृत्यू झाल्याचे प्राथमिक वृत्त आहे. तर गंभीर जखमी झालेल्या दोन कामगारांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या प्रकृतीबाबत डॉक्टरांकडून सातत्याने निरीक्षण केले जात असून अधिकृत वैद्यकीय अहवालाची प्रतीक्षा आहे.
उरण तालुक्यात मागील काही दिवसांपासून सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे अनेक सखल भागात पाणी साचले आहे. काही ठिकाणी रस्ते जलमय झाले असून वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. जोरदार वाऱ्यामुळे झाडे पडणे, वीजपुरवठा खंडित होणे आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अडथळे निर्माण होण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. अशा परिस्थितीत बंदरातील हा अपघात आणखी चिंतेचा विषय ठरला आहे.
घटना घडल्यानंतर तातडीची मदत आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा घटनास्थळी वेळेत पोहोचली नसल्याचा आरोप काही कामगारांनी केला आहे. गंभीर स्वरूपाचा अपघात घडूनही आवश्यक बचाव साहित्य, वैद्यकीय पथक आणि इतर आपत्कालीन सुविधा त्वरित उपलब्ध झाल्या नाहीत, अशी नाराजी कामगार वर्गातून व्यक्त होत आहे. या आरोपांची अधिकृत पडताळणी अद्याप झालेली नाही.
या दुर्घटनेनंतर बंदर परिसरातील सुरक्षा उपाययोजना, प्रतिकूल हवामानात सुरू ठेवले जाणारे काम आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी करण्यात आलेल्या तयारीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हवामानाचा इशारा असतानाही काम सुरू ठेवण्यात आले का, तसेच सुरक्षा नियमांचे पालन झाले होते का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी विविध स्तरातून होत आहे.
या अपघातानंतर संबंधित यंत्रणांनी प्राथमिक तपास सुरू केला आहे. जखमी कामगारांवर उपचार सुरू असून अपघाताची नेमकी कारणे, वाऱ्याचा वेग, सुरक्षा उपाय आणि घटनाक्रम याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या दुर्घटनेमागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊन बंदर परिसरात अतिरिक्त दक्षता घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.