Marathi News
'बाबा, माझी मासिक पाळी सुरूयं', तरी वडिलांनी पोटच्या पोरीला...; दक्षिण भारतातील हादरवणारी घटना!

Daughter into Prostitution: बापाने पोटच्या लेकीच्या भविष्याचा विचार न करता, तिला व्यावसायिक देहव्यापारात ढकलण्याची तयारी केली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 8, 2026, 04:30 PM IST
पोटच्या पोरीला विकलं

Daughter into Prostitution: कर्नाटक राज्यातील चिक्कमगळूर जिल्ह्यातील बिरूर नावाच्या गावात एक हृदयद्रावक घटना घडली. एका गरीब कुटुंबातील बापाने पैशांच्या मोहात आपल्या अल्पवयीन मुलीसोबत धक्कादायक प्रकार केला. या मुलीची आई आधीच वारली होती. त्यामुळे ती आपल्या नातेवाईकांकडे राहून बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाली होती. अभ्यास पूर्ण झाल्यावर ती बापाकडे परत आली, पण तिथे तिच्या जीवनात अंधार दाटून आला. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

बापाने पोटच्या लेकीच्या भविष्याचा विचार न करता, तिला व्यावसायिक देहव्यापारात ढकलण्याची तयारी केली. हे सर्व डिसेंबर महिन्यात सुरू झाले, जेव्हा बाप तिला नानीच्या घरी घेऊन गेला. तिथे 2 दिवस राहिल्यावर आजी आणि बापाने मिळून तिच्या जीवनाचा सौदा केला. या कटात भरत शेट्टी नावाच्या व्यक्तीने मुख्य भूमिका बजावली. मुलीला या धंद्यात टाकले तर दररोज पाच हजार रुपये कमाई होईल, असे त्याने वडिलांना सांगितले. पैशांच्या लोभाने बापाने आपल्या लाडक्या मुलीची इज्जत गमावली आणि सौदा पक्का केला. आजीनेही या योजनेत साथ दिली. भरत शेट्टी हा दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात देहव्यापाराचा मोठं रॅकेट चालवतो. त्याच्याविरुद्ध मंगलूर आणि उडुप्पी येथे आधीच आठपेक्षा जास्त गुन्हे नोंदवलेले आहेत. हे लोक पैशांसाठी अल्पवयीन मुलींना फसवतात आणि त्यांचे शोषण करतात. या सौद्यात बाप आणि आजीने मुलीच्या भावनांचा विचार न करता, तिचे जीवन उद्ध्वस्त करण्याची तयारी केली.

मुलीकडून विरोध 

सौदा झाल्यावर बाप मुलीला भरत शेट्टीसोबत मंगलूरला घेऊन गेला. रस्त्यात मुलीने बापाला सांगितले की, 'पप्पा मला मासिक पाळी आली आहे आणि मी अस्वस्थ आहे. पण बापाचे हृदय कठोर विरघळले नाही. त्याने तिच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष केले. मंगलूरला पोहोचल्यावर भरत शेट्टीने मुलीला धमकी दिली, 'काही लोक येतील आणि तुला त्यांच्याशी शारीरिक संबंध ठेवावे लागतील'. मुलीला या सर्वाची कल्पनाही नव्हती पण ती घाबरली आणि विरोध करण्याचा प्रयत्न केला.

चार पुरुषांच्या स्वाधीन केले

दुसऱ्या दिवशी भरत शेट्टीने मुलीला चार पुरुषांच्या स्वाधीन केले. हे पुरुष 20 ते 45 वयाचे होते आणि त्यांनी एकामागून एक तिच्यावर बलात्कार केला. मुलीने त्यांना तिचे वय सांगून सोडण्याची विनंती केली, पण त्यांनी ऐकले नाही. हे शोषण सलग दोन दिवस चालले. आरोपींनी भरत शेट्टीला पैसे देऊन मुलीचा वापर केला. या काळात मुलीला शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. तिच्या जीवनातील ही घटना इतकी भयानक होती की, ती कधीच विसरता येणार नाही.

पोलिसांची कारवाई

शोषणानंतर मुलीने धैर्य एकवटले आणि पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करून मुलीच्या बाप, आजी आणि भरत शेट्टीसह एकूण 12 आरोपींना अटक केली. तपासात भरत शेट्टीच्या देहव्यापाराच्या जाळ्याची माहिती समोर आली. पोलीस आता या गिरोहातील इतर सदस्यांचा शोध घेत आहेत आणि छापे टाकत आहेत. या कारवाईमुळे इतर पीडित मुलींनाही न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न

या घटनेने समाजात खळबळ उडवली आहे. अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला. भरत शेट्टीसारखे लोक पैशांसाठी निर्दोष जीवन उद्ध्वस्त करतात. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे न्यायव्यवस्था मजबूत दिसते, पण अशा घटना रोखण्यासाठी समाजाने जागरूक राहिले पाहिजे, अशी भावना व्यक्त केली जातेय.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे."

