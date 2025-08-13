English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
‘मराठी माणसाचं रक्त...’, कबुतरखाना राड्यानंतर गोवर्धन देशमुखांचा गंभीर आरोप; 'गृहमंत्र्यांनी पोलिसांना...'

Dadar Kabutar Khana Protest Govardhan Deshmukh Injured: थेट गृहमंत्र्यांचा उल्लेख करत मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी गंभीर आरोप केले.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 13, 2025, 01:39 PM IST
आंदोलकांना दादर पोलीस स्टेशनमध्ये नेण्यात आलं

Dadar Kabutar Khana Protest Govardhan Deshmukh Injured: दादरमधील कबुतरखान्याजवळ आज मराठी एकीकरण समितीने आंदोलनाची हाक दिली होती. या आंदोलनासाठी समितीचे कार्यकर्ते कबुतरखान्याजवळ पोहोचल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना लगेच ताब्यात घेतलं. यावरुन लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यासही पोलीस परवानगी देत नसल्यावर आक्षेत घेत आंदोलकांनी 6 ऑगस्टला जैन समाजाने आंदोलन केलं तेव्हा का कारवाई केली नाही? असा सवाल उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे मराठी माणसावर ही दडपशाही सुरु असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. यावेळेस त्यांची आणि पोलिसांची झटापट झाली. या झटापटीमध्ये गोवर्धन देशमुखांना जखम झाली.

याला जबाबदार कोण?

झटापटीनंतर गोवर्धन देशमुखांना पोलिसांनी दादर पोलीस स्टेशनला आणलं असता त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना पोलिसांनी आपलं रक्त काढल्याचं विधान केलं. "पोलिसांनी माझं रक्त काढलं आहे. पोलिसांना गृहमंत्र्यांनी काय सूचना दिल्यात? पोलीस सगळ्यांसाठी असतात ना? मग मराठी एकीकरण समितीचं आंदोलन का दडपलं जात आहे? पोलिसांनी मला मराहणा केली आहे. माझा हात पिरगळला. आज याला जबाबदार कोण आहे? पोलिसांनी माझा हात तोडला आहे. गृहमंत्र्यांनी सगळ्या पोलिसांचं तात्काळ निलंबन करावं. 6 तारखेला हे कुठे होते असा प्रश्न आहे. हे रक्त मराठी मातीसाठी जातंय याचा आम्हाला अभिमान आहे," असं गोवर्धन देशमुख म्हणाले. 

आम्हाला भूमिकाच मांडू देत नाही

"पोलिसांनी मराठी भाषिकांवर ही वेळ आणली आहे. पोलीस आम्हाला काहीच करु देत नाहीये. माननीय गृहमंत्र्यांनी पोलिसांना आवरावं. आम्हाला देखील आमची भूमिका मांडू द्यावी. आंदोलनाची, मोर्चाची, शस्रांची भाषा करणाऱ्यांना इशारा देतोय कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करु नका," असं गोवर्धन देशमुखांनी ताब्यात घेण्याआधी प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना म्हटलं.

टॅक्सीने कबुतरखान्यावर पोहोचले

दरम्यान, एकीकडे आंदोलकांची धरपकड सुरु झाल्यानंतर मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख चक्क काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीने दादर कबुतरखाना परिसरात दाखल झाल्याचं पाहायला दिसून आलं. गोवर्धन देशमुख कबुतरखान्याजवळ पोहचण्याआधीच त्यांना ताब्यात घेऊन दादर पोलीस स्थानकामध्ये नेण्यात आलं. त्यावेळीच ही झटापट झाली.

FAQ

मराठी एकीकरण समितीने दादर कबुतरखाना येथे आंदोलन का केले?
मराठी एकीकरण समितीने दादर येथील कबुतरखाना बंदीच्या समर्थनार्थ आणि कबुतरांमुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्यांविरोधात आंदोलन पुकारले होते. त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या कबुतरखाने बंद करण्याच्या आणि कबुतरांना दाणे टाकण्यावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

13 ऑगस्ट 2025 रोजी काय घडले?
13 ऑगस्ट 2025 रोजी मराठी एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते दादर कबुतरखाना परिसरात आंदोलनासाठी जमले असताना, आंदोलन सुरू होण्याआधीच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला, आणि समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांना ताब्यात घेताना झटापटीत जखम झाली.

मराठी एकीकरण समितीने पोलिसांवर कोणते आरोप केले?
समितीने पोलिसांवर मराठी भाषिकांवर दडपशाही केल्याचा आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यास परवानगी न दिल्याचा आरोप केला. त्यांनी 6 ऑगस्ट 2025 रोजी जैन समाजाच्या आंदोलनावर पोलिसांनी कारवाई न केल्याचा दाखला देत दुटप्पीपणाचा आरोप केला.

गोवर्धन देशमुख यांनी पोलिस कारवाईबाबत काय म्हटले?
गोवर्धन देशमुख यांनी पोलिसांनी आपल्याला मारहाण केल्याचा आणि हात पिरगळल्याचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले की, पोलिसांनी मराठी माणसाचे रक्त काढले आहे आणि गृहमंत्र्यांनी सर्व पोलिसांचे तात्काळ निलंबन करावे. त्यांनी पोलिसांना प्रश्न केला की, 6 ऑगस्टला जैन समाजाच्या आंदोलनावेळी ते कुठे होते.

गोवर्धन देशमुख कबुतरखाना परिसरात कसे पोहोचले?
गोवर्धन देशमुख काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीने दादर कबुतरखाना परिसरात पोहोचले. मात्र, ते पोहोचण्याआधीच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आणि दादर पोलिस स्थानकात नेले, जिथे त्यांच्यासोबत झटापट झाली.

पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात का घेतले?
पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले कारण शहरात पोलिस आयुक्तांचे जमावबंदी आदेश लागू होते. आंदोलनामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे कारण पोलिसांनी दिले. यासाठी 12 ऑगस्ट 2025 रोजी समितीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना नोटीसही बजावण्यात आली होती.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
dadarkabutar khanaprotest newsgovardhan deshmukhMarathi Ekikaran Samiti

