कबुतरखान्याजवळ मराठी आंदोलक पोलिसांच्या ताब्यात! 6 ऑगस्टला जैन समाजाविरोधात कारवाई का केली नाही? आंदोलकांचा सवाल

Dadar Kabutar Khana Protest Updates: 6 ऑगस्ट रोजी जैन समाजातील नागरिकांनी केलेल्या मोर्चामधून कोणालाही ताब्यात घेण्यात आलं नाही, मग आमच्यावर कारवाई का? असा सवाल आंदोलकांनी केला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 13, 2025, 12:17 PM IST
आंदोलकांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

Dadar Kabutar Khana Protest Updates: दादर येथील कबुतरखान्यासमोर मराठी एकीकरण समितीने आयोजित केलेल्या आंदोलनाला सुरुवात होण्याआधीच आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. सध्या कबुतरखाना परिसराला पोलीस छावणीचं स्वरुप आलं आहे. या ठिकाणी मराठी एकीकरण समितीकडून त्या दिवशी जैन समाजातील लोकांविरुद्ध कारवाई केली नाही मग आमच्याविरुद्ध कारवाई का केली जात आहे असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या ठिकाणी पोलिसांनी मराठी आंदोलकांची धरपकड केल्याने काहीकाळ तणाव निर्माण झाला होता. या आंदोलकांनी प्रसारमाध्यमांसमोर आपलं म्हणणं मांडलं.

आंदोलकांचं म्हणणं काय?

आम्ही शांततेत आंदोलन करायला आलो आहोत. न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे तो मान्य केला पाहिजे. तो बदलण्यासाठी दबाव आणला जाऊ नये अशी आमची मागणी आहे. कबुतरांमुळे आरोग्यविषय समस्या निर्माण होतात. केवळ मुंबई आणि दादरच नाही तर सगळीकडचे कबुतरखाने बंद करावेत अशी आमची मागणी असल्याचं मराठी एकीकरण समितीने म्हटलं आहे.

त्या दिवशी कारवाई नाही मग आज का?

काही दिवसांपूर्वी याच ठिकाणी झालेल्या जैनव समाजाच्या आंदोलनादरम्यान अगदी शस्र काढण्याची भाषा करण्यात आली. त्यावेळी कोणालाही ताब्यात घेण्यात आलं नाही. त्या आंदोलनातील किती जणांविरोधात कारवाई करण्यात आली? असा सवाल मराठी आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. 6 ऑगस्टला कारवाई का केली नाही? त्या दिवशी सर्व पोलीस यंत्रणा कुठे होती? असा सवाल आंदोलकांनी केला आहे. आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन करत असताना आमच्यावर कारवाई का झाली? असा आंदोलकांचा सवाल आहे.

अध्यक्ष टॅक्सीने पोहोचले कबुतरखान्यावर

दरम्यान, एकीकडे आंदोलकांची धरपकड सुरु झाल्यानंतर मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख चक्क काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीने दादर कबुतरखाना परिसरात दाखल झाल्याचं पाहायला मिळालं. गोवर्धन देशमुख यांना ताब्यात घेऊन दादर पोलीस स्थानकामध्ये नेण्यात आलं आहे.

सकाळपासूनच मोठा पोलीस बंदोबस्त

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या परिसरात पहाटेपासूनच मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. दंगल नियंत्रण पथक देखील या ठिकाणी तैनात करण्यात आलं आहे. कबुतरखाना येथे जैन समाजाचे मंदिर आहे. या मंदिराचा प्रवेशद्वार सध्या बंद करण्यात आलं असून बाहेर कडक पोलिस सुरक्षा ठेवण्यात आलेली आहे. 

मराठी एकीकरण समितीने दादर कबुतरखाना येथे आंदोलन का आयोजित केले?
मराठी एकीकरण समितीने दादर येथील कबुतरखाना बंदीच्या समर्थनार्थ आणि कबुतरांमुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्यांविरोधात आंदोलन पुकारले होते. त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या कबुतरखाने बंद करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आणि त्याची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आंदोलन केले.

पोलिसांनी मराठी एकीकरण समितीच्या आंदोलकांवर काय कारवाई केली?
13 ऑगस्ट 2025 रोजी आंदोलन सुरू होण्याआधीच पोलिसांनी मराठी एकीकरण समितीच्या आंदोलकांना ताब्यात घेतले. यामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. पोलिसांनी 150 पोलिसांसह राज्य राखीव दलाचा बंदोबस्त तैनात केला होता, आणि परिसराला छावणीचे स्वरूप आले होते.

मराठी एकीकरण समितीचे आंदोलकांचे मुख्य म्हणणे काय होते?
आंदोलकांनी शांततेत आंदोलन करण्याचा दावा केला. त्यांनी म्हटले की, उच्च न्यायालयाने कबुतरखाने बंद करण्याचा आणि कबुतरांना दाणे टाकण्यावर बंदी घालण्याचा जो निर्णय दिला आहे, तो मान्य केला पाहिजे आणि त्यावर दबाव आणला जाऊ नये. कबुतरांमुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्यांमुळे सर्व कबुतरखाने बंद करण्याची मागणी त्यांनी केली.

मराठी एकीकरण समितीने जैन समाजाविरुद्ध कोणता आरोप केला?
समितीने असा सवाल उपस्थित केला की, जैन समाजाने 6 ऑगस्ट 2025 रोजी कबुतरखाना बंदीविरुद्ध आंदोलन केले, त्या वेळी शस्त्र काढण्याची भाषा वापरली गेली, तरीही पोलिसांनी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. मात्र, मराठी एकीकरण समितीच्या शांततामय आंदोलनावर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली, हा दुटप्पीपणा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दादर कबुतरखाना परिसरातील पोलिस बंदोबस्त कसा होता?
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर 13 ऑगस्ट 2025 रोजी पहाटेपासून दादर कबुतरखाना परिसरात 150 पोलिसांचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. यात शिवाजी पार्क, दादर, शाहू नगर, धारावी, व्ही. बी. नगर, माहीम आणि कुर्ला पोलिस ठाण्यांचे कर्मचारी, तसेच दंगल नियंत्रण पथक आणि राज्य राखीव दलाची अतिरिक्त कुमक समाविष्ट होती.

