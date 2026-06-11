दादरमधील BEST Bus अपघात ब्रेक फेल झाल्याने नाही, तर... खरं कारण समोर

Dadar BEST Bus Accident Reason: दादर प्लाझा येथे झालेल्या बेस्ट बस अपघाताचं खरं कारण समोर आलं आहे. प्लाझा येथील वीर कोतवाल उद्यानाजवळ सोमवारी (8 जून रोजी) सकाळी झालेला बेस्ट बसचा अपघात हा ब्रेक निकामी झाल्याने घडल्याचा दावा चालकाने केला होता. मात्र ताडदेव आरटीओच्या प्रथमदर्शनी अहवालात बसचे ब्रेक सुस्थितीत असल्याचे नमूद केले आहे. बसचा अपघात चालकाच्या निष्काळजीमुळेच झाला असला असून पोलिसांच्या शिफारसीनंतर चालकाचा परवाना (लायसन्स) रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. बेस्टच्या ताफ्यातील ओलेक्ट्रा कंपनीच्या बसचा सोमवारी सकाळी साडे नऊ वाजण्याच्या सुमारास वीर कोतवाल उद्यानाजवळ अपघात झाला होता. या अपघातात एका दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला असून सहाजण जखमी झाले आहेत.
अपघातावेळी बसचे ब्रेक निकामी झाल्याचा जबाब चालकाने दिलेला. मात्र बसची तपासणी केली असता बसचे ब्रेक सुस्थितीत असल्याचे आरटीओने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. आरटीओ ताडदेवच्या प्रथमदर्शनी अहवालानुसार जेव्हा आरटीओला अपघातग्रस्त बस मिळाली, तेव्हा बसच्या आतील वायरिंग अपघातामुळे तुटले होते. बसची तपासणी करण्यासाठी बस रस्त्यावर चालविणे आवश्यक आहे. मात्र विद्युत बसचे वायरिंग तुटल्याने बस रस्त्यावर चालविणे शक्य नाही. परिणामी आरटीओ अधिकाऱ्यांनी उभ्या असलेल्या अपघातग्रस्त बसची तपासणी केली. तपासणी दरम्यान बसच्या गियर आणि हॅण्ड ब्रेकमध्ये कोणताही दोष निदर्शनास आला नाही.
आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या मतानुसार मानवी चुकीमुळे अपघात झाला आहे. चालकाने घाबरुन चुकुन एस्कलेटर दाबून गाडी फिरविली असावी, असे आरटीओ अधिकाऱ्यांचे मत आहे. सध्या अपघातग्रस्त बस बेस्ट प्रशासनाच्या ताब्यात असून उपक्रमाने चार सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. पोलिसांच्या शिफारसीनंतर चालकाचा परवाना (लायसन्स) रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे.
बेस्ट बस अपघात प्रकरणी चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चालकचं नाव विकास पडावे असून शिवाजीपार्क पोलीस ठण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. निष्काळजीपणे वाहन चालवत अपघात झाल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. चालकदेखील जखमी असल्याने सध्या त्याच्यावर सायन रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.
हँड ब्रेक काढताच बसने वेग धरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. प्लाजा ते काळाकिल्ला येथे जाणारी ही 463 क्रमांकाची बस होती. पहिल्या बस स्टॉपवर जाण्यासाठी बस निघाली असतानाच अपघात झाला. बसमध्ये फक्त्त चालक, वाहक आणि बेस्टचे इन्स्पेक्टर होते. हँड ब्रेक काढताच बसने वेग धरल्याची माहिती समोर आली असून ड्रायवरने ब्रेक लागत नाहीये असंही सांगितलं. पहिल्या धडकेनंतर बसला रोखण्यासाठी प्लाजाच्या दिशेने वळवल्याची माहिती दिी. शिवाजी पार्कच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्याला वाहनं असल्याने प्लाजाच्या दिशेने बस वळवल्याचं सांगण्यात आलं.