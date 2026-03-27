Dadar Ratnagiri Passenger : मुंबईकर कोकणवासीयांची दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर आता कधीच सुरु होणार नाही. मध्य रेल्वेने स्पष्टच सांगितलं. याऐवजी कोकणात कोणत्या रेल्वे धावतात याची तपशिलवार माहिती. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 27, 2026, 05:15 PM IST
दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर कायमचीच रद्द, कोकणवासीयांची निराशा; रेल्वे म्हणाले, 'त्याऐवजी तुम्ही...'

दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर (Dadar Ratnagiri Passenger) सुरु करण्यावरुन मनसे (MNS) आक्रमक भूमिका घेतली होती. यावर रेल्वे प्रशासनाने (Centrail Railway) ठाम भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोकणवासीयांची निराशा होणार असून आता दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर कधीच सुरु होणार नाही, असं रेल्वे प्रशासनाने सांगितलं आहे. कोकणात जाणाऱ्यांसाठी दादर-रत्नागिरी ही पॅसेंजर अतिशय सोईची होती. मात्र आता दिवा-रत्नागिरी ही पॅसेंजर सुरु केल्यामुळे मुंबईकर कोकणवासीयांची गैरसोय होत असल्याची भूमिका मनसेने मांडली होती. मात्र मध्य रेल्वेने याबाबत महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले आहे. 

मध्य रेल्वेने काय सांगितलं? 

कोरोनानंतर 2021 मध्ये दादर-रत्नागिरी ही पॅसेंजर दिवा स्थानकावर शिफ्ट केली. याचं मुख्य कारण असं की,दिवा स्थानकावर या पॅसेंजरला क्रॉसिंग देताना इतर लोकल ट्रेनचा खोळंबा होत होता. या पॅसेंजरच्या वेळेमुळे सात-आठ लोकल गाड्यांना थांबवाव लागत असे. यादरम्यान मध्य रेल्वेने लोकल ट्रेनच्या संख्येत वाढ केली. यामुळे दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर रद्द करुन आता फक्त दिव्यावरुन रत्नागिरीला जाणार असल्याच रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे. 

कोकणात जाण्यासाठी 21 गाड्या धावतात 

कोकणात जाण्यासाठी सध्या एकूण 21 गाड्या प्रतिदिवशी जात आहेत.  यापैकी सहा गाड्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, आठ गाड्या लोकमान्य टिळक टर्मिनस, एक गाडी दादर, चार गाड्या कल्याण आणि दोन गाड्या दिवा स्थानकावरून चालवल्या असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले.

सहा रूळांचे क्रॉसिंग

दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर दिवा स्टेशनच्या उपनगरी मार्गावरून मुख्य मार्गावर जाताना सहा रूळांचे क्रॉसिंग करावे लागत होते. परिणामी साधारणतः सात ते आठ लोकल थांबवाव्या लागत होत्या. लोकलच्या वेळापत्रकावर विपरीत परिणाम होत असल्याने ही ट्रेन दिवा स्थानकावरून चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, त्यानंतर उपनगरी लोकल आणि मेल / एक्स्प्रेस ट्रेनची संख्या वाढवण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

कोकणवासीयांसाठी धावणाऱ्या गाड्या 

मांडवी एक्सप्रेस (१०१०३): ही गाडी दररोज सकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथून सुटते आणि संध्याकाळी उशिरा मडगावला पोहोचते.
जनशताब्दी एक्सप्रेस (१२०५१): दादरहून सुटणारी ही गाडी कोकणात जाण्यासाठी सर्वात वेगवान गाड्यांपैकी एक आहे.
वंदे भारत एक्सप्रेस: मुंबई ते मडगाव दरम्यान धावणारी ही अत्यंत आधुनिक आणि वेगवान गाडी असून ती कोकण रेल्वे मार्गावरील प्रवासाचा वेळ वाचवते.
रत्नागिरी पॅसेंजर / तुतारी एक्सप्रेस (११००३): दादरहून रत्नागिरी आणि पुढे सिंधुदुर्गाकडे जाण्यासाठी ही एक महत्त्वाची गाडी आहे.
दिवा-सावंतवाडी पॅसेंजर (५०१०५): ही गाडी दिवा स्थानकावरून सुटते आणि कोकणातील छोट्या-मोठ्या सर्व स्थानकांवर थांबते. 

इतर महत्त्वाच्या गाड्या

मत्स्यगंधा एक्सप्रेस (१२६१९): लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT) वरून सुटणारी ही गाडी मंगळूरपर्यंत जाते.
नेत्रावती एक्सप्रेस (१६३४५): ही गाडी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून सुटून केरळकडे जाते, परंतु कोकणातील प्रमुख स्थानकांवर तिचा थांबा आहे.
मंगळूर एक्सप्रेस (१२१३३): सीएसएमटीहून सुटणारी ही गाडी कोकण मार्गे दक्षिणेकडे जाते. 

रात्रीच्या वेळी धावणाऱ्या लोकप्रिय गाड्या

कोकण कन्या एक्सप्रेस (१०१११): ही रात्री सुटणारी सर्वात लोकप्रिय गाडी असून ती सकाळी गोव्याला पोहोचते. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

