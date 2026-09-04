2009 पासून अंथरुणाला खिळून असलेल्या गोविंदाची मनाला चटका लावून जाणारी गोष्ट... दहीहंडी खेळणाऱ्यांना म्हणाला, 'दहीहंडी लावा पण...'

दहीहंडी म्हटलं की डोळ्यासमोर येतात उंचच उंच मानवी मनोरे आणि जल्लोष. पण या थरांमागे एका गोविंदाचे आयुष्य कसे उद्ध्वस्त होते, याची काळीज पिळवटून टाकणारी कहाणी भिवंडीत समोर आली आहे. 6 वर्षांपासून बिछान्याला खिळून असलेल्या या गोविंदाने उद्या दहिहंडीसाठी घराबाहेर पडणाऱ्या गोविंदांना एक खास संदेश दिला आहे. त्याच्यासोबत नेमकं काय घडलं आणि त्याचं गोविंदांना काय सांगणं आहे पाहूयात...
भिवंडीतील नागेश भोईर. वय वर्ष 24. साल 2009. दहीहंडीचा थर लावताना तो मनोऱ्यावरून खाली कोसळला आणि त्याचे संपूर्ण आयुष्यच बदलले. या अपघातानंतर गेली 16-17 वर्षे तो बिछान्याला खिळून आहे. 2009 साली भिवंडीतील टिळक चौकात दहीहंडी फोडताना नागेश सहाव्या थरावरून कोसळला. या अपघातात पाठीच्या मणक्याला गंभीर इजा झाली आणि तेव्हापासून तो अंथरुणाला खिळला आहे. कधीकाळी जोशात दहीहंडी फोडणारा नागेश आज स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकत नाही. दर दोन महिन्याला त्याला उपचारासाठी रुग्णालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. वर्षभरात लाखो रुपयांचा खर्च येतो. अनेकांनी मदतीची आश्वासने दिली, काहींनी मदतही केली, पण दीर्घकाळच्या उपचारांसमोर ती मदत अपुरी पडत आहे. त्याचे मित्रच आज त्याच्या पगारातून त्याच्या उपचाराचा खर्च उचलत आहेत.
नागेशच्या कुटुंबात आई, वडील आणि मोठी बहीण. वडील खाजगी नोकरी करून संसार चालवायचे, आता निवृत्त झाले आहेत. आई-वडिलांचे वय झाले आहे. घरचा कर्ता मुलगाच अंथरुणाला खिळल्याने कुटुंबावर मोठे संकट ओढवले आहे. आजही बिछान्यावर असलेल्या नागेशने सर्व गोविंदांना हात जोडून एकच संदेश दिला आहे. "सण साजरा करा, मनोरे रचा, पण हा खेळ समजून खेळा. एका क्षणाच्या अपघाताने केवळ गोविंदा नाही तर संपूर्ण कुटुंबाचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते," असं नागेशने म्हटलं आहे.
नागेश भोईरने यासंदर्भात बोलताना, "दहीहंडी लावा पण जीव धोक्यात घालू नका," असा सल्ला सर्व गोविंदांना दिला आहे. "मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या मुलाच्या उपचाराची कायमस्वरूपी सोय करावी, आम्हाला पैसा नको," असं नागेशच्या आईने रडत रडत म्हटलं आहे. आज नागेश सुमारे 40 वर्षांच्या आसपास आहे. तो गेली 16 ते 17 वर्षे दहिहंडीच्या मनोऱ्यावरुन पडून झालेल्या दुखापतीसंदर्भातील आजाराशी झुंज देत आहेत. त्यांच्या आई नलिनी भोईर यांनी अनेक वेळा आवाहन केले आहे की अपघातानंतर सरकार किंवा दहीहंडी आयोजकांकडून योग्य मदत किंवा नोकरी मिळाली नाही. उपचाराचा खर्च मोठा आहे.
उद्या पुन्हा भिवंडी-ठाण्यात 9-10 थरांचे मनोरे लागतील. जल्लोष होईल. पण त्या जल्लोषात नागेशसारख्या गोविंदाला विसरू नका. कारण मनोरा कोसळतो तेव्हा केवळ एक गोविंदा पडत नाही, तर एका कुटुंबाची स्वप्नंही कोसळतात