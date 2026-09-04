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2009 पासून अंथरुणाला खिळून असलेल्या गोविंदाची मनाला चटका लावून जाणारी गोष्ट... दहीहंडी खेळणाऱ्यांना म्हणाला, 'दहीहंडी लावा पण...'

दरवर्षी दहीहंडी आली की हे कुटुंब अधिक अस्वस्थ होतं. असं नागेशसोबत नेमकं काय घडलं? नक्की त्या दिवशी काय झालं होतं? जाणून घ्या नागेश भोईरची गोष्ट सविस्तरपणे आणि त्याचं गोविंदांना काय आवाहन आहे ते ही वाचा...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 04, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:30 AM IST
2009 पासून अंथरुणाला खिळून असलेल्या गोविंदाची मनाला चटका लावून जाणारी गोष्ट... दहीहंडी खेळणाऱ्यांना म्हणाला, 'दहीहंडी लावा पण...'
Image Credit: नागेश 2009 पासून बेडवरच आहे (दहिहंडीचा फोटो प्रातिनिधिक आहे. सौजन्य एएफपीवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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