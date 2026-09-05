/पुण्यात DJ सेटअप अंगावर पडून महिलेचा मृत्यू; दहीहंडी सेलिब्रेशनदरम्यानचा थरार CCTV मध्ये कैद | VIDEO

राज्यभरात दहीहंडी मोठ्या उत्साहामध्ये साजरी केली जात असतानाच पुण्यात मात्र या उत्सवाला गालबोट लागलं आहे. मागील अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या डीजे सेटअपमुळे पुण्यातील पिंपरी-चिंचवडमध्ये एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे. या महिलेच्या अंगावर डीजेचा अवजड सेटअप पडल्याने ती गंभीर जखमी झाली आणि उपचाराआधीच तिचा मृत्यू झाला. हा सारा थरारक घटनाक्रम सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे.
पिंपरी-चिंचवडच्या जुन्या सांगवी परिसरात शुक्रवारी रात्री 10 वाजून 21 मिनिटांनी हा विचित्र अपघात घडला. दहीहंडी कार्यक्रमानंतर झालेल्या अपघाताचा थरार सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्ड झालाय. विघ्नहर्ता दहीहंडी मंडळाच्या कार्यक्रमानंतर लोखंडी सांगाडा (कमान/स्ट्रक्चर) काढताना त्याचा अवजड भाग अचानक कोसळला. हा भाग कोसळताना अनेकजण स्वत:ला वाचवताना इकडे तिकडे पळाले. मात्र या डीजेकडे पाठ करुन उभ्या असलेल्या सलमा सलाउद्दीन पठाण (वय 45) यांचं लक्षच गेलं नाही. त्यांना आपल्यावर डीजे पडतोय हे कळेपर्यंत उशीर झाला आणि हा सारा मोठा सेटअप सलमा यांच्या डोक्यावर पडला. त्या गंभीर जखमी झाल्या.
हा सारा घटनाक्रम सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. कशाप्रकारे सलमा यांच्यावर हा सेटअप पडला. त्यानंतर या ठिकाणी कसा गोंधळ उडाला हे सारं या व्हिडीओत दिसत आहे. तुम्हीच पाहा हा व्हिडीओ...
पुण्यात DJ सेटअप अंगावर पडून महिलेचा मृत्यू; दहिहंडी सेलिब्रेशनदरम्यानचा थरार CCTV मध्ये कैद | VIDEOhttps://t.co/dYPRFgu9IH < येथे वाचा सविस्तर वृत्त...#Pune #DJ #DahiHandi #CCTV #Video #ViralVideo pic.twitter.com/12yaaLMkhB— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 5, 2026
अपघात घडल्यानंतर तातडीने मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि उपस्थितांनी गंभीर जखमी झालेल्या महिलेचा जीव वाचवण्यासाठी धावपळ करत तिला जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले, परंतु उपचारादरम्यान या महिलेचा मृत्यू झाला. सध्या पोलिसांनी महिलेचा मृतदेहाचे शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे.
या दुर्घटनेनंतर पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. सदर दहीहंडीच्या कार्यक्रमासाठी संबंधित आयोजकांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका किंवा वाहतूक पोलिसांची रीतसर परवानगी घेतली होती का, यादृष्टीने पोलीस अधिक तपास करत आहेत. या प्रकरणामध्ये निष्काळजीपणा आढळल्यास डीजे चालक आणि मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात घडलेल्या या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. महिलेचा मृत्यू झाल्याने या परिसरामध्ये एकच शोककळा पसरली आहे. या दुर्घटनेमुळे पुन्हा एकदा सणासुदीमध्ये अशाप्रकारे मोठमोठ्या आकाराचे डीजे खरं आवश्यक आहेत का असा सवाल विचारला जातोय.