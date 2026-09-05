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पुण्यात DJ सेटअप अंगावर पडून महिलेचा मृत्यू; दहीहंडी सेलिब्रेशनदरम्यानचा थरार CCTV मध्ये कैद | VIDEO

अवघ्या काही क्षणांमध्ये हा प्रकार घडला आणि कोणालाही काही कळण्याआधीच ही महिला या डीजे सेटअप खाली अडकून पडली. सारा घटनाक्रम सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला असून त्याचा व्हिडीओ समोर आलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 05, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:56 PM IST
पुण्यात DJ सेटअप अंगावर पडून महिलेचा मृत्यू; दहीहंडी सेलिब्रेशनदरम्यानचा थरार CCTV मध्ये कैद | VIDEO
Image Credit: थरारक घटनाक्रम सीसीटीव्हीमध्ये कैद झालाय

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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