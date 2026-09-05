/पुण्यातून धक्कादायक बातमी! DJ सेटअप अंगावर पडून महिलेचा मृत्यू; दहीहंडी उत्सवाला गालबोट, थरारक घटनाक्रम समोर

पुण्यासहीत संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गणेशोत्सवादरम्यान डीजेवर बंदी घालण्यासंदर्भातून वातावरण तापलेलं असतानाच दुसरीकडे आज दहीहंडीच्या दिवशी पुण्यातच एक विचित्र अपघात घडला असून या अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे. या महिलेवर दहीहंडीनिमित्त आयोजित करण्यात कार्यक्रमामध्ये डीजेचा सेटअप पडल्याची माहिती समोर येत आहे. डीजेचा सेटअप पडल्याने गंभीर जखमी झालेल्या या महिलेचा मृत्यू झाला आहे.
पुण्यातील हा सारा प्रकार पिंपरी-चिंचवडमधील जुनी सांगवी परिसरात घडला आहे. येथील दहीहंडी उत्सवादरम्यान डीजे सेटअप अंगावर कोसळल्याने 45 वर्षीय महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. स्थानिक दहीहंडीच्या कार्यक्रमासाठी बोलवण्यात आलेलं डीजेचा मोठा सेटअप असलेलं वाहन उभं होतं. अचानक डीजेचा हा अवजड सेटअप नियंत्रण सुटून थेट रस्त्यावरील महिलेच्या अंगावर कोसळला. अनेकजण या महिलेच्या मदतीसाठी धावले. अपघात घडल्यानंतर तातडीने मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि उपस्थितांनी गंभीर जखमी झालेल्या महिलेला जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले, परंतु उपचारादरम्यान या महिलेचा मृत्यू झाला. सध्या पोलिसांनी महिलेचा मृतदेहाचे शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे.
या दुर्घटनेनंतर पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. सदर दहीहंडीच्या कार्यक्रमासाठी संबंधित आयोजकांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका किंवा वाहतूक पोलिसांची रीतसर परवानगी घेतली होती का, यादृष्टीने पोलीस अधिक तपास करत आहेत. या प्रकरणामध्ये निष्काळजीपणा आढळल्यास डीजे चालक आणि मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात घडलेल्या या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. महिलेचा मृत्यू झाल्याने या परिसरामध्ये एकच शोककळा पसरली आहे.
याच वर्षी पुण्यातील हडपसरमधील ससाणेनगर येथे मार्च महिन्यात रामनवमीच्या मिरवणुकीत अशाचप्रकारे डीजे सेटअपच्या मोठ्या आवाजमुळे एका महिलेचा मृत्यू झाला होता. 65 वर्षीय रंजना रवींद्र जाधव या रामनवमीची मिरवणूक पाहण्यासाठी घरातून रस्त्यावर आल्या होत्या. मिरवणुकीत अति तीव्र आवाजात डीजे लावला होता. डीजेच्या मोठ्या आवाजामुळे अचानक रंजना यांच्या छातीत दुखू लागले आणि त्या कोसळल्या. डीजेच्या कर्कश आवाजामुळे त्यांच्या मदतीच्या ओरडण्याकडे सुरुवातीला कुणाचे लक्ष गेले नाही. नंतर रिक्षाने रंजना यांना रुग्णालयात नेताना मिरवणुकीमुळे झालेल्या ट्रॅफिकमुळे विलंब झाला. यातच रंजना यांना हृदयविकाराचा मोठा झटका आला आणि त्यातच त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्या लष्कराच्या सीएमई विभागातून निवृत्त झाल्या होत्या.