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पुण्यातून धक्कादायक बातमी! DJ सेटअप अंगावर पडून महिलेचा मृत्यू; दहीहंडी उत्सवाला गालबोट, थरारक घटनाक्रम समोर

पुण्यामध्ये यंदाचा गणेशोत्सव डीजेमुक्त असावा यासाठी पुणेकर जोर लावत असतानाच दुसरीकडे दहीहंडीच्या कार्यक्रमात एक अत्यंत विचित्र आणि दुर्देवी घटना घडली असून यात एका महिलेचा मृत्यू झालाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 05, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:06 PM IST
पुण्यातून धक्कादायक बातमी! DJ सेटअप अंगावर पडून महिलेचा मृत्यू; दहीहंडी उत्सवाला गालबोट, थरारक घटनाक्रम समोर
Image Credit: 45 वर्षीय महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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