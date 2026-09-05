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मुंबईत मनसेच्या दहीहंडीला अचानक परवानगी नाकारली; स्टेज काढण्याचे आदेश, ₹51 लाख, अमित ठाकरे अन् 'जेन झी' कनेक्शनची चर्चा

मागील काही दिवसांपासून मनसे आणि भाजपामध्ये वारंवार खटके उडत असतानाच दहीहंडीच्या माध्यमातूनही या वादात भर पडते की काय अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे ती पोलिसांनी बजावलेल्या एका नोटीसमुळे

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 05, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:41 AM IST
मुंबईत मनसेच्या दहीहंडीला अचानक परवानगी नाकारली; स्टेज काढण्याचे आदेश, ₹51 लाख, अमित ठाकरे अन् 'जेन झी' कनेक्शनची चर्चा
Image Credit: पोलिसांनी परवानगी नाकारली (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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