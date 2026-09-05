मुंबईत मनसेच्या दहीहंडीला अचानक परवानगी नाकारली; स्टेज काढण्याचे आदेश, ₹51 लाख, अमित ठाकरे अन् 'जेन झी' कनेक्शनची चर्चा

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये मागील काही दिवसांपासून राजकीय वाद सुरु असतानाच आत दहिहंडीच्या दिवशीही या वादात नव्याने भर पडण्याची दाट शक्यता आहे. यामागील कारण्याची शक्यता आहे मुंबई पोलिसांनी दहीहंडीच्या पार्श्वभूमीवर घाटकोपरमधील मनसेच्या दहीहंडी कार्यक्रमाला नाकारलेली परवानगी. घाटकोपरमधील मनसे नेते गणेश चुक्कल यांनी आयोजित केलेल्या दहीहंडीला पोलिसांनी नोटीस पाठवली आहे. तातडीने दहीहंडीसाठी उभारण्यात आलेले स्टेज काढून टाकण्याचे आदेश पोलिसांनी दिले असून यामुळे मनसे नेते आक्रमक झाले आहेत. विशेष म्हणजे या दहीहंडीला अमित ठाकरे हजेरी लावणार होते. त्यापूर्वीच या दहीहंडीला नोटीस बजावण्यात आल्याने पुन्हा एकदा मनसे आणि सत्ताधारी भाजपा आमने-सामने आलेत.
मनसे नेते गणेश चुक्कल यांच्यामार्फत आयोजित केल्या जाणाऱ्या या दहीहंडीसाठी उभारण्यात आलेलं स्टेज नियमबाह्य असल्याचा पोलीसांचा दावा आहे. मात्र दुसरीकडे गणेश चुक्कल यांनी हा दावा चुकीची असल्याचं म्हटलं आहे. "सर्व प्रकरणाच्या परवानगी घेतलेल्या असताना नोटीस कशी काय देतात?" असा सवाल विचारला आहे. पोलिसांनी स्टेज काढण्याचा आदेश दिला असला तरी आता मनसेनं आजचा दहीहंडीचा कार्यक्रम होणार अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अमृतनगर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात या दहीहंडीसाठी स्टेज उभारण्यात आलं आहे.
मनसेकडून गणेश चुक्कल यांच्या या दहीहंडीचं मुंबईतील विश्वविक्रमी दहीहंडी अशी जाहिरात करण्यात आली होती. 51 लाख रुपयाचं पारितोषिक या दहीहंडीसाठी ठेवण्यात आलेलं. एवढी मोठी इनामी रक्कम असल्याने अनेक मोठी मंडळं या दहीहंडीसाठी येतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.
दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील 'जेन झीं'च्या यशस्वी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर घाटकोपरमधील मनसेच्या या दहीहंडी उत्सवात ‘जेन-झीं’चा सत्कार करण्यात येणार होता. त्यामुळेच आधी परवानगी देऊन नंतर नाकार देण्यात आल्याचा आरोप आयोजकांनी केला आहे. मात्र दुसरीकडे दहीहंडीच्या स्टेजमुळे आपतकालीन मार्ग बंद होणार असल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याने स्टेज ताताडीने हटवण्याचे आदेश देत असल्याचं पोलिसांकडून आयोजकांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. मनसेच्या दहीहंडीसाठी उभारण्यात आलेलं स्टेज हे रस्त्याच्या मधोमध असून त्यामुळे सागर पार्ककडे जाणारा प्रस्तावित 90 फुटांचा रस्ता पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता असल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका व अग्निशमन वाहनांना मार्ग मिळणार नसल्याचा पोलिसांचा अहवाल सांगत असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
पोलिसांनी परवानगी नाकारली असली तरी दहीहंडी होणार असा निर्धार दहीहंडी आयोजकांकडून करण्यात आल्याने या ठिकाणी वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या घाटकोपर परिसरामध्ये तणावाचं वातावरण आहे.