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'बाजूला मुख्यमंत्री...', दहीहंडीला परवानगी नाकारत स्टेज काढण्याच्या नोटीसनंतर राज ठाकरेंच्या पक्षाकडून थेट भाजपाचा उल्लेख; 'कुठेतरी...'

घाटकोपरमध्ये दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुंबईतील विश्वविक्रमी दहीहंडी अशी जाहिरात केली जाणारी दहीहंडी आयोजित करण्यात आली असून यासाठी आधी पोलिसांकडून परवानगी देऊन नंतर नाकारण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 05, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:16 AM IST
'बाजूला मुख्यमंत्री...', दहीहंडीला परवानगी नाकारत स्टेज काढण्याच्या नोटीसनंतर राज ठाकरेंच्या पक्षाकडून थेट भाजपाचा उल्लेख; 'कुठेतरी...'
Image Credit: या प्रकरणावर मनसेनं केलं भाष्य (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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