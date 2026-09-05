'बाजूला मुख्यमंत्री...', दहीहंडीला परवानगी नाकारत स्टेज काढण्याच्या नोटीसनंतर राज ठाकरेंच्या पक्षाकडून थेट भाजपाचा उल्लेख; 'कुठेतरी...'

मुंबईमध्ये दहीहंडीच्या दिवशीही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी असा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. घाटकोपरमधील मनसेच्या विक्रमी दहीहंडीला आधी परवानगी देऊन रात्री अचानक परवानगी नाकारत पोलिसांनी स्टेज हटवण्यास सांगितल्याने तणावाचं वातावरण आहे. या ठिकाणी मनसेचे नेते अमित ठाकरे हजर राहणार होते. मात्र पोलिसांनी या दहीहंडीचे आयोजक असलेले मनसेचे नेते गणेश चुक्कल यांना नोटीस पाठवली आहे. अचानक पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर 'झी 24 तास'शी बोलताना गणेश चुक्कल यांनी शेजारीच होत असलेल्या भाजपाने आयोजित केलेल्या दहीहंडीचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचाही उल्लेख करत पोलीस कारवाईसंदर्भात वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे.
घाटकोपरमधील अमृतनगर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मनसेकडून दहीहंडीसाठी स्टेज उभारण्यात आलं होतं. शुक्रवारी सायंकाळापासून यासंदर्भातील काम सुरु होतं. मात्र अचानक मनसे नेते गणेश चुक्कल यांच्यामार्फत आयोजित केल्या जाणाऱ्या या दहीहंडीसाठी उभारण्यात आलेलं स्टेज नियमबाह्य असल्याचा दावा पोलिसांनी केला. मुंबईतील विश्वविक्रमी दहीहंडी अशी जाहिरात करण्यात आलेल्या या दहीहंडीसाठी 51 लाख रुपयाचं पारितोषिक ठेवण्यात आलेलं. एवढी मोठी इनामी रक्कम असल्याने अनेक मोठी मंडळं या दहीहंडीसाठी येतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. या ठिकाणी अमित ठाकरे उपस्थित राहणार होते. दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील 'जेन झीं'च्या यशस्वी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर घाटकोपरमधील मनसेच्या या दहीहंडी उत्सवात ‘जेन-झीं’चा सत्कार करण्यात येणार होता.
दहीहंडीच्या स्टेजमुळे आपतकालीन मार्ग बंद होणार असल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याने स्टेज ताताडीने हटवण्याचे आदेश देत असल्याचं पोलिसांकडून आयोजकांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. मनसेच्या दहीहंडीसाठी उभारण्यात आलेलं स्टेज हे रस्त्याच्या मधोमध असून त्यामुळे सागर पार्ककडे जाणारा प्रस्तावित 90 फुटांचा रस्ता पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता असल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका व अग्निशमन वाहनांना मार्ग मिळणार नसल्याचा पोलिसांचा अहवाल सांगत असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
पोलिसांनी पाठवलेल्या नोटीससंदर्भात 'झी 24 तास'शी बोलताना गणेश चुक्कल यांनी, जाणता प्रतिष्ठान आयोजित दहीहंडी उत्सवाच्या कार्यक्रमाला पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. पण किती नोटीस आल्या आणि केस दाखल केल्या तरी गोविंदा उत्सव साजरा करण्यात येणार, अशी भूमिका घेतली आहे. "हा उत्सव तरुणांना आणि 'जेन झी'ला समर्पित आहे. त्यांच्या विजयाला, लढायला सलामी देणारा हा उत्सव आहे," असं गणेश चुक्कल म्हणालेत.
पुढे बोलताना गणेश चुक्कल यांनी थेट भाजपा आणि मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख केला आहे. "बाजूला भाजप आमदाराची दहीहंडी आहे. तिथे मुख्यमंत्री येणार आहेत. त्यामुळे कुठेतरी राजकारण करून आम्हाला नोटीस दिली जातेय," असा आरोप गणेश चुक्कल यांनी केला आहे. गणेश चुक्कल यांनी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी अमित ठाकरे, बाळा नांदगावकर, रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, सुर्यकुमार यादव आणि इतर कलाकार मंडळी येणार आहेत.