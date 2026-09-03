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थर न लावता विहिरीवर उडी मारुन फोडतात दहीहंडी; महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक उत्सव

विहिरीच्या पाण्यावर उभ राहून दहीहंडी फोडतात. अलिबाग तालुक्यातील कुर्डुस गावात दहीहंडीची 33 वर्षांची अनोखी  परंपरा आहे. 1992  मध्ये धाडसी तरुणांनी अनोख्या उत्सवाचा पाया रचला. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 03, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:00 PM IST
थर न लावता विहिरीवर उडी मारुन फोडतात दहीहंडी; महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक उत्सव

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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