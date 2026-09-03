थर न लावता विहिरीवर उडी मारुन फोडतात दहीहंडी; महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक उत्सव

प्रफुल्ल पवार, अलिबाग, झी 24 तास : रायगडच्या मातीत उत्सवांना केवळ जल्लोषाची किनार नसते, तर त्यांना मातीचा गंध, परंपरेची ऊब आणि गावकुसाच्या एकजुटीची घट्ट वीण असते. सण-उत्सव आले की कोकणातील गावांचे रूपच पालटते. अंगणात सडा पडतो, देवळांच्या परिसरात लगबग वाढते, ढोल-ताशांचा नाद घुमतो आणि गावातील अबालवृद्धांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलतो. अशाच या उत्सवी परंपरेत अलिबाग तालुक्यातील कुर्डुस गावाची दहीहंडी मात्र आपल्या आगळ्यावेगळ्या रूपामुळे महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेते. सर्वत्र दहीहंडी म्हटले की डोळ्यांसमोर उभा राहतो तो मानवी मनोऱ्यांचा थरार... एकावर एक चढलेले गोविंदा, आकाशाला गवसणी घालणारी मानवी साखळी आणि क्षणार्धात फुटणारी हंडी .पण कुर्डुसमध्ये चित्र काही वेगळेच आहे.
इथे विहिरीच्या मध्यभागी, जमिनीपासून उंचावर दहीहंडी बांधली जाते. विहिरीच्या कठड्यावर गोविंदांचे थर रचले जातात आणि त्या थरावरून एक गोविंदा उंच झेप घेत हंडीला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करतो. त्या एका क्षणासाठी आजूबाजूचा सारा परिसर जणू स्तब्ध होतो... आणि हंडी फुटताच जल्लोषाचा एकच कडकडाट होतो.
कुर्डुसच्या देऊळ आळीतील ही परंपरा आजची नाही. तिच्या मुळाशी आहे गावातील काही धाडसी तरुणांची कल्पकता. १९९२ साली पिंगळे, पाटील, शेरमकर, थळे आणि केणी परिवारातील तरुणांनी काहीतरी वेगळे करण्याच्या विचारातून या दहीहंडीची सुरुवात केली. त्या काळात आजच्यासारखी मोठी व्यावसायिक दहीहंडी, मोठमोठी बक्षिसे किंवा प्रसिद्धीचे वलय नव्हते. गावच्या मातीत, गावच्या माणसांनी आणि गावच्या उत्साहातून हा उपक्रम आकाराला आला. देऊळ आळीतील विहिरीच्या कठड्यावर, तसेच शेजारी असलेल्या सीताफळाच्या झाडाचा आधार घेत दहीहंडी फोडण्याचे प्रयत्न केले जात होते. काळ बदलला, पद्धतीत बदल झाले; मात्र त्या पहिल्या प्रयोगामागची उत्स्फूर्तता आणि काहीतरी वेगळे करण्याची गावकऱ्यांची धडपड कायम राहिली. पुढे विहिरीच्या मध्यभागी हंडी बांधण्याची पद्धत रूढ झाली आणि कुर्डुसच्या दहीहंडीला एक वेगळी ओळख मिळाली.
खाली विहिरीत पाणी, भोवती दगडी कठडा, त्यावर उभे गोविंदा आणि त्यांच्या डोक्यावरून उंचावणारी हंडी... हा सारा नजारा पाहताना काही क्षणांसाठी काळ जणू थांबतो. गोविंदांच्या पायाखाली असतो विहिरीचा कठडा आणि समोर असते पाण्यावर लटकणारी हंडी. त्यामुळे या दहीहंडीला वेगळाच थरार लाभतो. गोविंदा पथकातील सहकारी आपल्या साथीदाराला वर उचलतात. क्षणभर तो गोविंदा हवेत झेपावतो... हात हंडीच्या दिशेने जातो... आणि हंडीला स्पर्श होताच टाळ्यांचा कडकडाट, शिट्ट्या आणि ‘गोविंदा आला रे!’च्या जयघोषाने सारा परिसर दुमदुमून जातो.
कुर्डुसच्या दहीहंडीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिच्यामागची एकजुटीची भावना.आज अनेक ठिकाणी दहीहंडी मोठ्या स्पर्धांचे, बक्षिसांचे आणि प्रसिद्धीचे केंद्र बनल्या आहेत. मात्र कुर्डुसमध्ये गावाच्या सहभागातून हा उत्सव आकार घेतो. म्हणूनच ‘एक गाव, एक दहीहंडी’ ही ओळख या उत्सवाला मिळाली आहे. गावातील एखाद्या घरातील मुलगा हंडी फोडण्यासाठी उभा राहिला की त्याला प्रोत्साहन देणारे फक्त त्याचे कुटुंब नसते; संपूर्ण गाव त्याच्या पाठीशी उभे राहते.एखाद्याचा पाय घसरला तर दुसरा हात पुढे करतो, एखादा गोविंदा दमला तर साथीदार त्याला आधार देतात आणि हंडी फोडण्याचा क्षण आला की सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर एकच आनंद असतो.
पूर्वी साध्या पद्धतीने सुरू केलेली ही हंडी आज एवढी प्रसिद्ध झाली आहे, याचा आम्हाला अभिमान आहे. बाहेरून लोक आमच्या गावात ही दहीहंडी पाहण्यासाठी येतात, पण आमच्यासाठी ती आधीपासूनच गावच्या जिव्हाळ्याचा उत्सव आहे, अशी भावना ग्रामस्थ व्यक्त करतात.विशेष म्हणजे या परंपरेत सहभागी होणाऱ्या तरुणांमध्ये केवळ कुर्डुसचेच नव्हे, तर मुंबई, पुणे, ठाणे आणि इतर भागांतील गोविंदा पथकांचाही सहभाग वाढला आहे. त्यामुळे गावच्या एका छोट्याशा परंपरेने आता गावाची सीमा ओलांडून व्यापक आकर्षण निर्माण केले आहे.