/लोणारमधील दैत्यसुदन मंदिरात सूर्य किरणोत्सव; महाराष्ट्रात खगोलशास्त्र, प्राचीन भारतीय वास्तुकलेचा अद्भूत चमत्कार पाहून पर्यटक थक्क

लोणारमधील दैत्यसुदन मंदिरात सध्या खगोलशास्त्र, प्राचीन भारतीय वास्तुकलेचा अद्भूत चमत्कार पहायला मिळत आहे. विष्णुच्या मूर्तीवर सूर्यकिरणांचा अभिषेक होत आहे.
Daityasudan Temple Lonar : महाराष्ट्रातील लोणार सरोवर हे जगभरातील संशोधकांसाठी एक उलगडलेले कोडं आहे. बुलढाण्यातील लोणारमधील दैत्यसुदन मंदिरात सूर्य किरणोत्सव पहायला मिळतोयं. या ऐतिहासिक दैत्यसुदन मंदिरात सध्या भव्य सूर्यकिरणोत्सव सुरू आहे. निसर्ग आणि इतिहासाचा एक अनोखा मिलाफ सध्या पर्यटकांना थक्क करत आहे.
खगोलशास्त्र आणि प्राचीन भारतीय वास्तुकलेचा एक असा अद्भूत चमत्कार सध्या पाहायला मिळत आहे. हा नैसर्गिक चमत्कार पाहून डोळे दिपून जातील. जागतिक कीर्तीच्या लोणार येथील ऐतिहासिक दैत्यसुदन मंदिरात सध्या भव्य सूर्यकिरणोत्सव सुरू आहे. निसर्ग आणि इतिहासाचा एक अनोखा मिलाफ सध्या पर्यटकांना थक्क करतोय.
बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार येथील प्रसिद्ध दैत्यसुदन मंदिरात दरवर्षी 15 मे ते 19 मे दरम्यान सकाळी 11 ते 12 या वेळेत थेट सूर्याची किरणे गर्भगृहात प्रवेश करत आहेत. विशेष म्हणजे, ही सूर्यकिरणे थेट भगवान विष्णूच्या मूर्तीवर पडत असून, जणू काही सूर्यदेव स्वतः विष्णू भगवंतांना सूर्यकिरणांचा अभिषेक घालत आहेत असा विहंगम सोहळा येथे पाहायला मिळतोय.
हा अनोखा किरणोत्सव पाहण्यासाठी सध्या लोणारमध्ये भाविक आणि पर्यटकांची प्रचंड गर्दी होत आहे. जर तुम्हीही या परिसरात असाल, तर वास्तुकलेचा हा दैवी चमत्कार पाहायला विसरू नका.
राजा विक्रमादित्य यांनी लोणारचे हे दैत्यसुदन मंदिर मंदिर बांधले असा दावा केला जातो. गावाच्या मध्यभागी विशाल जागेवर हे मंदिर उभारण्यात आले आहे. 1878 मध्ये हे मंदिराचे अवशेष सापडले. मातीच्या टेकडीच्या उत्खनन केल्यावर या मंदिराचा शोध लागला. हे मंदिर वास्तशिल्पाचा उत्कृष्ट नमुना आहे. मंदिरात लवणासुराच्या वधाबद्दल उत्तम शिल्प साकारण्यात आले आहे. गर्भगृहात असणारी विष्णूची मूर्ती खूपच वेगळी आहे. कर्नाटकातील हेलेबील बेलूर येथे चन्नाकेशव मंदिर अशाच प्रकारचे मंदिर आहे.
इ.स. १८७८ मध्ये मातीच्या ढिगाऱ्याचे उत्खनन करीत असता या मंदिराचे अस्तित्व लक्षात आले. उत्तराभिमुख महाद्वार असणाऱ्या या मंदिराचा आकार अनियमित ताऱ्यासारखा आहे. अनेकविध देवतांची शिल्पे आणि कामशिल्पे या मंदिरावर आहेत. या मंदिरावर असणारे लवणासुर वध कथा हे विवर निर्मितीशी संबंध दर्शविणारे शिल्पदेखील आहे.
मंदिराच्या स्थापत्य रचनेमुळे विशिष्ट दिवसांमध्ये सकाळचे सूर्यकिरण थेट गाभाऱ्यात प्रवेश करून भगवान विष्णूच्या मूर्तीवर पडतात. वर्षातून एकदाच असे घडले. यामुळे दर्वर्षी हा दिव्य सोहळा पाहण्यासाठी हजारो भाविक लोणारमध्ये दाखल होतात.