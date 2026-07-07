/डान्सबार सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! या विधेयकामुळे नेमकं होणार काय?

डान्सबार सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर झालं आहे. डान्सबार विरोधी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत मांडलं. ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली चालणाऱ्या डान्सबारवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने हे विधेयक आणलं आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम अंतर्गत बारमधील ऑर्केस्ट्रांना परवानगी दिली जात होती. परंतु आता ऑर्केस्ट्रा सादरीकरण हे डान्सबार विरोधी कायद्याच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. परिणामी ॲार्केस्ट्राच्या आड चालणाऱ्या डान्सबारना प्रतिबंध बसणार आहे. विधेयकातील दुरूस्तीला दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार आहे.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम बरोबरच महाराष्ट्र हॅाटेल,उपाहारगृहे आणि बार रूम यांमधील अश्लील नृत्यांवर घालण्याबाबत व महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम 2016 यामध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.
या अधिनियमात कठोर शिक्षेची तरतूद करत आहोत. तसंच तीनवेळा उल्लंघन केलं तर परवाना रद्द करणार आहोत. या विधेयकामुळे हॉटेल व रेस्तराँमधील अश्लील नृत्याला आळा बसेल. अश्लील नृत्य म्हणजे त्याची कायद्यात व्याख्या दिली आहे. अश्लिल नृत्याला प्रतिबंध घालत महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासाठी हे विधेयक मंजूर करण्याची विनंती करतो असं पंकज भोयर यांनी सांगितलं.
काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी यावरील चर्चेदरम्यान म्हटलं की, "बार रुम तर गावागावात पोहोचले आहेत. मोठ्या शहरातील डान्सबार हे तालुक्याच्या ठिकाणी पोहोचले आहेत. दारुबंदी खात्याचे नाव आता दारु उघडा करावे लागेल. महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या यंत्रणा महाराष्ट्रात वाढत आहेl. कायद्यात काही तरतुदी करायला हव्या. आपण फक्त डान्सबार मालकावर कारवाई करायची तरतूद असते".
"बुलढाणा जिल्ह्यातील घटनेत बाईचे जळलेले शरिर मिळाले, त्यात वडिल व भावावर खोटे गुन्हे दाखल केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की त्या पोलिसांना बरखास्त करू. महिलांच्या संरक्षणासाठी कायदे करतो. मित्र रक्षकच भक्षक होतो, तेव्हा त्यांच्या मनात धाक राहिला पाहिजे. मुंबई शहरात भिवंडी, ठाणे या भागात अवैध डान्सबार पाहायला मिळतात. पोलिसांच्या। संरक्षणाशिवाय ते चालत नाही. कायद्यावर वचक राहिला पाहिजे," असं मत त्यांनी मांडलं.
जितेंद्र आव्हाडांनी यावेळी म्हटलं की, "त्या बारमध्ये काम करणारी माझी गरीब बहिण ती तिच्या पोटासाठी काम करते. तिच्या पोटाचा आपण विचार करणार की नाही? तिच्या अंगाचं प्रदर्शन होणार नाही म्हणजे काय? डान्सबार चालणार नाही का? यात अश्लिल म्हणजे काय? हे आपण महाराष्ट्राला समजून सांगा. या सभागृहातील अनेक सदस्य तमाशा शौकीन होते. त्यामुळे अश्लीलता म्हणजे काय?".