Add Zee Business As A Preferred Source
App

सावधान! रोज पिणाऱ्या दुधात सुरू आहे भेसळीचा घातक खेळ, धक्कादायक सत्य आलं समोर

दुधात भेसळीचा धोका निर्माण झाला आहे, राज्याच्या अनेक भागांतून समोर येणाऱ्या घटनांनी ग्राहकांची चिंता वाढवली आहे. राज्याच्या विविध भागांत भेसळयुक्त दुधाच्या घटना उघड झाल्या आहेत.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 11, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:01 PM IST
सावधान! रोज पिणाऱ्या दुधात सुरू आहे भेसळीचा घातक खेळ, धक्कादायक सत्य आलं समोर
Image Credit: AI

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
सावधान! रोज पिणाऱ्या दुधात सुरू आहे भेसळीचा घातक खेळ, धक्कादायक सत्य आलं समोर
Mumbai3 min ago
2
ats25 min ago
3
Ladki Bahin Yojana28 min ago
4
online gaming54 min ago
5
health tips1 hr ago