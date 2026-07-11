सावधान! रोज पिणाऱ्या दुधात सुरू आहे भेसळीचा घातक खेळ, धक्कादायक सत्य आलं समोर

दूध प्रत्येक घराच्या स्वयंपाकघरातलं रोजचं विश्वासाचं नातं आहे, पण याच दुधात भेसळीचा विषारी खेळ सुरू असल्याचं समोर आला आहे. राज्याच्या विविध भागांत भेसळयुक्त दुधाच्या घटना उघड झाल्या आहेत. कुठे रबरासारखं झालेलं दूध तर कुठे बनावट दूध तयार करणारे कारखाने ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या या भेसळीच्या काळ्या धंदे उघड झाले आहेत. तुमच्या घरात येणारं दूध खरंच शुद्ध आहे का? उकळल्यानंतर दूध रबरासारखं घट्ट होतंय का? खबरदार! तुम्ही पीत असलेल्या दुधात असू शकते भेसळ. दुधाचा रंग पांढरा, पण या पांढऱ्या रंगामागे दडलाय का काळा धंदा? ज्या दुधावर लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सगळ्यांचा विश्वास आहे.
दुधात भेसळीचा धोका निर्माण झाला आहे, राज्याच्या अनेक भागांतून समोर येणाऱ्या घटनांनी ग्राहकांची चिंता वाढवली आहे. परभणीपासून जळगावपर्यंत मुंबईपासून छत्रपती संभाजीनगरपर्यंत, दुधाच्या शुद्धतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे. राज्याच्या अनेक भागांतून समोर येणाऱ्या घटनांनी ग्राहकांची चिंता वाढवली आहे, परभणीपासून जळगावपर्यंत मुंबईपासून छत्रपती संभाजीनगरपर्यंत दुधाच्या शुद्धतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे. पूर्णा शहरातील कोळीवाडा परिसरात डेअरीमधून आणलेलं दूध उकळल्यानंतर चक्क रबरासारखं घट्ट झालं, या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली. जळगावच्या चोपडा शहरातही असाच प्रकार समोर आला आहे. डेअरीमधून आणलेलं दूध तापवल्यानंतर ते रबरासारखं ताणलं जात असल्याचा दावा करण्यात आला. माजी सैनिक धनराज बाविस्कर यांच्यासोबत हा प्रकार घडला. त्यांनी अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे तक्रार केल्याची माहिती दिली. दरम्यान शिर्डीजवळील सावळीविहीर गावात FDA ने मोठी कारवाई केली. साई जतिन दूध संकलन केंद्रावर छापेमारी करण्यात आली. तपासणीत गंभीर अनियमितता आढळल्यानंतर दूध संकलन केंद्राचा परवाना निलंबित करण्यात आला. दूध टँकरच्या नोंदी, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया, लॅब रिपोर्ट, आणि डिस्पॅच रेकॉर्डमध्ये त्रुटी आढळल्याचं FDA कडून सांगण्यात आलं, गेल्या 6 महिन्यांत 22 टँकर रिजेक्ट झाले.
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मात्र त्याची नोंद केंद्राकडे उपलब्ध नसल्याचं तपासात समोर आलं आहे, दुधाचे नमुने आता प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. छत्रपती संभाजीनगरच्या फुलंब्रीत दुधात भेसळ करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आला. सिद्धेश्वराय दूध संकलन केंद्रावर FDA आणि पोलिसांनी संयुक्त कारवाई केली. दुधात रासायनिक व्हे पावडर मिसळून भेसळ केली जात असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी 4 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या कारवाईत 3 हजार 498 लिटर मिश्र दूध जप्त करण्यात आलं. तसंच मोठ्या प्रमाणात व्हे पावडर आणि इतर साहित्य ताब्यात घेण्यात आलं. मुंबईतील दहिसरमध्येही बनावट दुधाचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला.
गुन्हे शाखा युनिट 12 आणि FDA ने संयुक्त कारवाई केली, नामांकित कंपन्यांच्या पॅकेटमध्ये पाणी आणि इतर घटक मिसळून बनावट दूध विकलं जात असल्याचा आरोप आहे. या कारवाईत 470 लिटर भेसळयुक्त दूध, दुधाचे पाऊच, सीलिंग मशीन आणि इतर साहित्य जप्त करण्यात आलंय. एका आरोपीलाही अटक करण्यात आली आहे दूध भेसळीचा मुद्दा विधानसभेतही गाजला. दूध भेसळ कारवाईनंतर राज्यात दूध संकलनात 25 टक्क्यांनी घट झाल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. दूध खरेदी करताना ग्राहकांनीही सावध राहणं गरजेचं आहे.