'काय झक मारण्यासाठी...,' पंकजा मुंडेंवर टीका करताना मनोज जरांगेंची जीभ घसरली, 'त्या नाकतोडीला...'

Manoj Jarange on Pankaja Munde: भारत स्वतंत्र झाला, भारतानं लोकशाही स्वीकारली. अशावेळी देश गुलाम असताना आणलेलं हैदराबाद गॅझेट स्वीकारणं कितपत योग्य आहे असा सवाल, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट' कार्यक्रमात केला होता. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी दसरा मेळाव्यात भाषण करताना पंकजा मुंडे यांना प्रत्युत्तर दिलं असून पातळी सोडून टीका केली आहे. मराठ्यांनी तुम्हाला 30 वर्ष झक मारायला निवडून नाही दिलं अशा शब्दांत त्यांनी हल्लाबोल केला आहे.
"हे निवडणुकीच्या आधी आपल्याला डिवचतात. मी उतर दिलं की हे 3 ते 4 महिने गप्प बसतात. गुलामीचं गॅझेट म्हणणाऱ्या या भिकार अवलादी म्हणतात आणि 4 महिने गप्प बसतात. मग इंग्रज का तुमच्या घरात राहत होते का?." असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला आहे.
"इंग्रज तुमच्या घरात राहत होते का म्हणजे तसा अर्थ काढू नका. त्या नाकतोडीला मी बोललो का? कुणाला बोट लावायची गरज आहे का? त्याच्यासाठी लोकांच्या लेकरा बाळाला तुच्छ समजू नका हरामखोरानो, तिच्या सोबत काम करणाऱ्यांनो त्यांना 5 -10 लाखांच्या कामासाठी त्यांना चाटु नका," असा टोला त्यांनी पंकजा मुंडेंसाठी काम करणाऱ्यांना लगावला आहे.
मराठ्यांनी तिच्या सोबत काम करतांना स्वाभिमान जागा ठेवा, कुणाच्या पायाखाली पाय चाटून काम करू नका. निजाम आमच्या परिवारातील नाही म्हणून गुलामी आहे. तुम्हाला इंग्रजांच्या जनगणनेने आरक्षण दिलं मग तुम्ही कोण असं आम्ही म्हणायचं का.?आम्ही तुमच्यासारखे बिघडलेल्या रक्ताचे नाहीत अशी टीका त्यांनी पंकजा मुंडेंवर केली.
मी कुणालाही घाबरत नाही. तुम्ही फक्त फेसबुक व्हाट्सअॅपला लिहू शकता माजलेल्यांना गप्प करण्याची आमच्यात ताकद आहे. मराठ्यांनी तुम्हाला 30 वर्ष झक मारायला निवडून नाही दिलं अशी टीकाही त्यांनी पंकजा मुंडे यांच्यावर केली.
मराठ्यांनी त्यांच्या डोक्यात पडलेले किडे मारून टाकावेत. हे लोक बदलणार नाहीत. त्यामुळे यांच्यावरील दया माया कमी करा. यांना निवडणुकीत पाडा. यांना पाडलं तर हे मराठयांशी नीट वागतील, इथून पुढे मराठ्यांच्या बाबतीत जे बोलतील त्यांना सोडू नका असं आवाहन त्यांनी केलं.
