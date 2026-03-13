अजित पवार यांच्या विमानातील ब्लॅक बॉक्समधील डेटा एडिट केला जातोय? रोहित पवार यांच्या नव्या आरोपामुळे खळबळ

Rohit Pawar : अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी विमान अपघतात निधन झाले. आमदार रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत संशय व्यक्त केला आहे. रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. रोहित पवारांनी नवा बॉम्ब फोडला. विमानातील ब्लॅक बॉक्समधील डेटा एडिट केला जात असल्याचा दावा रोहित पवारांनी केला आहे. VSR कंपनीचा मालक व्ही. के. सिंग सद्यस्थितीला आपल्या मर्जीतील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन हा डेटा एडिट करत असल्याचं ट्विट रोहित पवारांनी केलंय.
फेरफार करण्यात अत्यंत सराईत असलेला VSR कंपनीचा मालक व्ही. के. सिंग सद्यस्थितीला आपल्या मर्जीतील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून FDR (balckbox चा एक भाग ज्यामध्ये विमानांची सर्व तांत्रिक माहिती रेकॉर्ड झालेली असते) मधील एडिट करत असल्याची माहिती मिळाली आहे असा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. DGCA किंवा AAIB मधील जे कुणी याकामी मदत करत असतील किंवा करणार असतील त्यांनी forensic audit मध्ये हा फेरफार पकडला जाईल, याची नोंद असू द्यावी. उद्या आम्ही संसदेच्या माध्यमातून समिती स्थापन केल्यानंतर (जी होणारच आहे) आणि त्यात forensic audit झाले जे होणारच आहे तेंव्हा VSR कंपनीला वाचवायला कुणीही येणार नाही. तसंच DGCA मध्ये अनेक अधिकारी प्रामाणिक देखील आहेत हेही लक्षात असू द्यावं.
अजित पवार विमान अपघातप्रकरणी चर्चेसाठी राहुल गांधींनी आपल्याला अर्धा तास वेळ दिल्याचं रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. या प्रकरणात आपला FIR पोलिसांनी नोंदवून घेतला नाही हे आपण सांगितल्यावर राहुल गांधींना आश्चर्य वाटलं. तसंच याप्रकरणी काँग्रेस पक्ष आणि आपण वैयक्तिकरित्या पूर्ण मदत करु असं आश्वासन राहुल गांधी यांनी आपल्याला दिल्याचं रोहित पवार यांनी सांगितलं.
अजितदादा विमान अपघात प्रकरणात न्याय मिळण्यासाठी आपण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह, CBI, DGCA यांची भेटीसाठी वेळ मागितली. मात्र आपण विरोधी पक्षाचे आमदार असल्यानं कदाचित आपल्याला वेळ मिळाली नसेल असं रोहित पवार यांनी सांगितलं. तसंच राज्य सरकारनं अजून पर्यंत केंद्राला CBI प्रस्ताव पाठवला नसल्याची माहिती आपल्याला मिळाल्याचं रोहित पवार म्हणाले. तर येत्या सोमवारी आपण पत्रकार परिषदेत नवा गौप्यस्फोट करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.