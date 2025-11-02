कीर्तनानंतर पांडुरंगाच्या चरणी घेतला अखेरचा श्वास, कार्तिकी एकादशीच्या आधीच प्रसिद्ध कीर्तनकारांचं निधन

Pandharpur News: सुप्रसिद्ध कीर्तनकार ह.भ.प. दत्ताराम सीताराम नागप महाराज यांचं शुक्रवारी पहाटे निधन झाले आहे. कार्तिकी एकादशीनिमित्त ते पंढरपुरात आले होते. मात्र एकादशीच्या आधीच त्यांचे हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झाले. शुक्रवारी पहाटे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
नागप हे कार्तिकीनिमित्त पंढरपुरात आले होते. त्यांनी गुरुवारी किर्तनदेखील केले. किर्तनानंतर त्यांनी विठ्ठलाचे दर्शनदेखील घेतले. विठुरायाच्या चरणी नतमस्तक होऊन ते आपल्या निवासस्थानी परतले. घरी आल्यानंतर अचानक त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. मात्र त्यावर उपचारांपूर्वीच त्यांची प्राणज्योत मालवली.
60 वर्षीय दत्ताराम नागप हे वैभववाडी येथीर रहिवासी होते. तालुक्यातील आखवणे पुनर्वसन गावठण येथे ते राहत होते. दत्ताराम यांच्या निधनाने संपूर्ण वारकरी संप्रदायात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. ते फक्त किर्तनकारच नव्हते तर समाजकार्यातही त्यांचा सहभाग होता. त्यांच्या वडिलांपासूनच कीर्तन परंपरेचा वारसा त्यांनी जपला होता.
मुंबईतील बेस्ट खात्यात ते कार्यरत होते. मात्र निवृत्तीनंतर ते समाजकार्यात गुंतले होते. धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांवरही त्यांनी प्रयत्न केले होते. त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळेच अरुणा धरणग्रस्तांना सानुग्रह आनुदान मिळालं. तसंच, आखवणे भोम व नागपवाडी पुनर्वसन गावठणाच्या उभारणीत त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांच्या निधनाने गावातही हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
दत्ताराम नागप यांचा मृतदेह पंढरपुरातून मुंबईत आणण्यात येणार आहे. त्यानंतर मुंबईतच त्यांच्या पार्थिवावर अत्यंसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पाश्चात पत्नी, मुलगा, मुलगी, भाऊ, बहिणी असा मोठा परिवार आहे.