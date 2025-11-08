English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मुलं सज्ञान झाल्यावर....' कोरेगाव जमिन प्रकरणावर अजित पवार हसत खेळत 'हे' काय बोलून गेले?

पुणे कोरेगाव जमिन प्रकरणावर अजित पवारांनी थेट उत्तर दिलं आहे. झी 24 तासने हे प्रकरण उघडकीस आणलं होतं. या प्रकरणावर अजित पवारांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 8, 2025, 07:45 PM IST
'मुलं सज्ञान झाल्यावर....' कोरेगाव जमिन प्रकरणावर अजित पवार हसत खेळत 'हे' काय बोलून गेले?

मुलं सज्ञान झाल्यावर ते स्वतंत्र व्यवसाय करतात अशी प्रतिक्रिया अजित पवारांनी प्रतिक्रिया दिल्यानंतर दिली. तसेच इतकंच नाही तर आपल्याला या व्यवहाराची दुरान्वयाने कल्पना नव्हती असंही अजित पवारांनी म्हटलं आहे. तसेच खरंतर खरेदीखतच व्हायला नको होतं. म्हणून  मी मुख्यमंत्र्यांनाच सांगितले की नियमानुसार चौकशी होऊ द्या. त्यानंतरच दोन एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच त्यानंतर त्यांनी काल जमीन व्यवहार रद्द केल्याची घोषणा केली. त्यामुळे आता कुठलीही कल्पना नसताना अजितदादांनी व्यवहार रद्दची घोषणा कशी? केली असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

माझ्या कुटुंबाचा याच्याशी काहीही संबंध नाही

माझ्या कुटुंबाचा कोणताही व्यवहार झालेला नाही. तरीही पुणे जमीन व्यवहारासाठी चौकशी समिती बसवण्यात आळी आहे, अशी माहिती अजित पवारांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. माझी विनंती एवढी आहे की, जे खरं असेल ते दाखवा. पण जे खरं नसेल ते नका दाखवू, 

शितल तेजवाणी फरार झाल्याची माहिती मिळतेय मग 42 कोटींची स्टँम्प ड्यूटी कोण भरणार ? असा प्रश्न झी 24 तासचे पुणे प्रतिनिधी चंद्रकांत फुंदे यांनी विचारलं असता अजित पवारांनी उत्तर दिलं की,पाच पैशाचा व्यवहार झाला नाही तर स्टँम्प ड्युटीचं काय ते चौकशीत समोर येईल ना.

पार्थ पवारशी बोलणार

मी आता दोन दिवसांनी मुंबईला गेल्यावर पार्थला व्यवस्थित सल्ला देईल की बाबा हे झालंच कसं म्हणून... आणि मुलं शिकत आहेत. नियमावर बोट तेवून चालणारा कार्यकर्त्या आहे . मी उद्या मुंबईत जाऊन पार्थ ला सांगेन की ह्या प्रकरणावरून शिकल्या पाहिजेत. तज्ज्ञ माणूस असतो त्यांचं मार्गदर्शन घ्या म्हणून सांगतो 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ajit pawarDCM Ajit Pawar First Reactionparth pawarPune Koregaon Land

इतर बातम्या

करण जोहरचा धक्कादायक खुलासा! म्हणाला 'विराट कोहलीला ‘क...

मनोरंजन