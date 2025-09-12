English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
EXCLUSIVE: अजित पवारांच्या अडचणी वाढवणारी बातमी; कुर्डू मुरुम उत्खननप्रकरणी मोठा खुलासा

Ajit Pawar IPS Anjana Krishna Controversy: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांना केलेला फोन कॉल आता वादाच्या भोवऱ्यात आहे. या प्रकरणी एक अहवाल समोर आला आहे. 

ब्युरो | Updated: Sep 12, 2025, 11:39 AM IST
Ajit Pawar IPS Anjana Krishna Controversy News: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कुर्डू मुरुम उपसा प्रकरणाचा अहवाल माढाच्या तहसीलदारांनी सोलापूरच्या जिल्हाधिका-यांना पाठवलाय. हा अहवाल 'झी २४ तास'च्या हाती लागला आहे. याच अहवालामुळं अजित पवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. मुरुम उत्खनन बेकायदेशीर असल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

31 ऑगस्ट रोजी कुर्डू येथे अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणी कारवाईसाठी गेलेल्या महिला आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा (IPS Officer Anjana Krishna) यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी फोन करुन कारवाई रोखण्याचे आदेश दिले होते. हा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाल्यानंतर अजित पवारांवर टीका केली जात होती. मात्र आता यासंदर्भात एक अहवाल समोर आला आहे. कुर्डू मुरुम उपसाप्रकरणाचा अहवाल झी 24 तासच्या हाती लागला आहे. 

बेकायदेशीर कामांना अजित पवारांचं अभय आहे का 

मुरुम उत्खनन बेकायदेशीर असल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. तसेच उत्खननापूर्वी कुठलीही पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याची माहिती समोर येतेय. कारण कुर्डूतील हे मुरुम उत्खनन बेकायदेशीर असल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आलाय. तसंच उत्खननाबाबत पूर्वपरवानगी घेतली नव्हती असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलंय. त्यामुळे अजित पवार यांनी बेकायदेशीर उत्खनन थांबवण्यासाठी आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांना फोन केला का अशी चर्चा रंगली आहे. बेकायदेशीर कामांना अजित पवारांचं अभय आहे का अशाही चर्चा सुरु झाल्यात? कुर्डू ग्रामस्थांकडून सरकारी कामात अडथळा आणण्यात आल्याचंही अहवालात म्हटलं आहे. दोन जेसीबी आणि टिप्परवर दंडात्मक कारवाई आणि गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचंही अहवालात नमूद करण्यात आलंय. हा अहवाल आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येतेय.

हा तपशील अजित पवारांना अडचणीत आणणार?

माढा तालुक्यातील कुर्डू येथील गट नंबर 575-1 मध्ये ग्रामपंचायत कुर्डू यांनी 120 ब्रास अवैध मुरूम उत्खनन केल्याचा अहवाल माढा तहसीलदारांनी जिल्हाधिकारी सोलापूर यांना सादर केला आहे. सदर मुरूम दादाराव माने यांच्या मालकीच्या शेतातून उत्खनन केला आहे. सदरचे उत्खनन केलेला मुरूम शिराळ कुर्डू अंबड या पाणंद रसत्याच्या कामासाठी वापरला आहे. सदरचा आदेश 2024 सालातील असून यास कुठली ही मुदतवाढ दिलेली नव्हती असा अहवाल गटविकास अधिकाऱ्यांनी माढा तहसीलदारांना दिला होता. त्यामुळे सध्या मुरूम उत्खनन केलेल्या गटातून बेकायदेशीर मुरूम उत्खनन केलेल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना दिला आहे. 

