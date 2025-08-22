English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जालन्यात उपोषणकर्त्याच्या पार्श्वभागावर लाथ मारणाऱ्या DYSP कुलकर्णींवर काय कारवाई? अजित दादांनी स्पष्टच सांगितलं

Action On DYSP Anant Kulkarni:  जालन्याचे डीवायएसपी अनंत कुलकर्णी यांच्यावर काय कारवाई होणार? याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माहिती दिली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 22, 2025, 03:06 PM IST
अजित पवार यांची प्रतिक्रिया

Action On DYSP Anant Kulkarni: पोलीस यंत्रणा ही समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम करते. पण यालाच धक्का लावण्याचा प्रकार जाल्यानत घडला. स्वातंत्र्यदिनी म्हणजेच 15 ऑगस्ट 2025 रोजी जालन्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करणाऱ्या तरुणाला DYSP अनंत कुलकर्णी यांनी लाथ मारली. याचा व्हिडीओ समाज माध्यमांतून समोर आला आणि नागरितांमध्ये एकच संतापाची लाट उसळली. या घटनेला 8 दिवस उलटून गेल्यानंतरही डीवायएसपी अनंत कुलकर्णी यांच्यावर काय कारवाई झाली? याबद्दल कोणती माहिती समोर आली नव्हती. दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याची माहिती माध्यमांना दिली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय घडली नेमकी घटना?

स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पालकमंत्री पंकजा मुंडे जालन्यात आल्या होत्या. या वेळी गोपल चौधरी यांनी कुटुंबीयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते. चौधरी नावाचा तरुण आपल्या कुटुंबासह पालकमंत्र्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र, बंदोबस्तावरील पोलिसांनी त्यांना अडवले, आणि याच वेळी DYSP कुलकर्णी यांनी तरुणाला लाथ मारल्याचा आरोप आहे.

तरुणाची नेमकी मागणी काय होती?

गोपाल चौधरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी जमीन आणि आर्थिक मदतीसंदर्भात तक्रारी नोंदवण्यासाठी उपोषण सुरू केले होते.  त्यांच्या जमिनीच्या हक्काबाबत आणि आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शासकीय मदत मिळावी. त्यांना पालकमंत्र्यांशी थेट संवाद साधायचा होता, परंतु त्यांना भेटण्यापासून रोखण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या दोघांनी कौटुंबिक वादातून पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता पण  पोलीस आरोपींना सहकार्य करत असून फिर्यादीना त्रास देत आहे असा आरोप करत अमित चौधरी आणि गोपाल रमेश चौधरी यांनी केला होता. याच कारणामुळे आपण गेल्या महिन्याभरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.  

DYSP कुलकर्णीं वादात

उपोषणस्थळी बंदोबस्तासाठी तैनात असलेले DYSP कुलकर्णी यांनी परिस्थिती हाताळताना आक्रमकपणा दाखवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. प्रत्यक्षदर्शीं आणि व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओनुसार, चौधरी यांनी पालकमंत्र्यांच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा DYSP कुलकर्णींनी त्यांना लाथ मारून अडवले. या घटनेने उपस्थितांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले.

सोशल मीडियात संताप 

या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वाऱ्याच्या वेगाने पसरला. यानंतर नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “स्वातंत्र्यदिनानिमित्त जनतेच्या कमरेत लाथा मारणे हे योग्य नाही.” ही घटना पोलिसांच्या ब्रीदवाक्य ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’शी विसंगत असल्याचे मत राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केले. 

काय म्हणाले अजित पवार?

आमच्या पोलिसांची काही नियमावली ठरलेली आहे. त्याप्रमाणे कारवाई होईल.वास्तविक असं कधीच कोणावर लाथ मारायची नसते. कायदा कोणी हातात घ्यायचा नसतो. कायद्याची अमंलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्या यंत्रणेची असते त्या यंत्रणेने माणुसकीला धरुन काम करायला हवं,अशी आमच्या सरकारची भूमिका असल्याचे अजित पवार म्हणाले.

FAQ

प्रश्न: गोपाल चौधरी आणि त्यांच्या कुटुंबाने उपोषण का सुरू केले होते?

उत्तर: गोपाल चौधरी आणि त्यांच्या कुटुंबाने जमिनीच्या हक्काबाबत आणि आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शासकीय मदत मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते. त्यांना पालकमंत्र्यांशी थेट संवाद साधायचा होता, परंतु त्यांना भेटण्यापासून रोखल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच, कौटुंबिक वादातून दाखल केलेल्या गुन्ह्यात पोलिसांनी आरोपींना सहकार्य करून फिर्यादींना त्रास दिल्याचा त्यांचा दावा आहे.

प्रश्न: DYSP कुलकर्णी यांच्यावर कोणता आरोप आहे आणि त्यामुळे काय वाद निर्माण झाला?

उत्तर: उपोषणस्थळी बंदोबस्तासाठी तैनात असलेले DYSP कुलकर्णी यांनी गोपाल चौधरी यांना पालकमंत्र्यांच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करताना लाथ मारून अडवल्याचा आरोप आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, ज्यामुळे नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र संताप पसरला. ही कृती पोलिसांच्या ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या ब्रीदवाक्याशी विसंगत असल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले.

प्रश्न: या प्रकरणावर अजित पवार यांची काय भूमिका आहे?

उत्तर: अजित पवार यांनी सांगितले की, पोलिसांची काही ठरलेली नियमावली आहे आणि त्याप्रमाणे कारवाई होईल. त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणावरही लाथ मारणे चुकीचे आहे आणि कायदा हातात घेता येणार नाही. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने माणुसकीला धरून काम करावे, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

