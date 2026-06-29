'आता दुष्कृत्य करण्यासाठी कोण धजावणार नाही...' नसरापूर प्रकरणी आरोपीला फाशीची शिक्षा; दोन्ही DCM काय म्हणाले?

पुणे | पुण्यातील नसरापूर घटनेतील चिमुरडीला अखेर न्याय मिळाला आहे. दोषी आरोपी भीमराव कांबळेला कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली. 1 मे 2026 रोजी घडलेल्या या अमानुष घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले होते.. आरोपी भीमराव कांबळेने चिमुकलीला खाऊ देण्याच्या बहाण्याने गोठ्यात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला होता. त्यानंतर तिची दगडाने ठेचून हत्या करत मृतदेह शेणाच्या ढिगा-याखाली लपवून ठेवला होता. ही घटना उघड झाल्यानंतर नसरापूरसह संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली होती. याची दखल सरकारने खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी विक्रमी वेळेत तपास पूर्ण करत आरोपपत्र दाखल केलं आणि कोर्टानेही दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आजचा ऐतिहासिक निकाल दिला. समाजातील सर्वच स्तरांतून या निकालाचं स्वागत करण्यात आलं. राजच्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांनीसुद्धा या निकालावर आपली भूमिका मांडली.
नसरापूर प्रकरणाचा निकाल आल्यानंतर 'न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली त्याबद्दल मी न्यायालयाचे आभार मानतो' असं म्हणत हा निकाल मैलाचा दगड ठरणारा निकाल आहे, ज्यासाठी पोलिसांनीही जलद गतीने तपास केला. किंबहुना मुख्यमंत्री स्वतः या प्रकरणाची अपडेट घेत होते असं शिंदे म्हणाले. यंत्रणांनी या प्रकरणात रात्रीचा दिवस करून या प्रकरणावर काम केलं असं सांगताना आपणही सातत्यानं पोलिसांच्या संपर्कात होतो असं सांगत जलद गतीने ही केस फास्ट ट्रॅक वर गेली आणि आरोपीला शिक्षा सुनावली, अशी माहिती त्यांनी दिली. या संपूर्ण खटल्यामध्ये सहकार्य करणाऱ्यांचे आभार शिंदेंनी मानले. हे कृत्य केलं त्याला फाशी द्यायची असं सर्वाचं मत होतं, याशिवाय बालिकेच्या घरच्यांचीही हीच मागणी होती. असं सांगताना पीडितीचे कुटुंबियांना मी भेटलो त्यांना, आपल्याला मुलगी नाही पण अशा घटनांमध्ये इतर ज्या मुली आहेत त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे अशी आपुलकीची भावना शिंदेंनी व्यक्त केल्याचं सांगितलं.
नसरापुर प्रकरणी उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांचीही पहिली प्रतिक्रीया समोर आली. 'भविष्यात अशा प्रकारच्या घडू नये म्हणून अर्थात शासन म्हणून आम्ही निर्णय घेऊ. निर्घृणपणे हत्या करणाऱ्या आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली, अशा प्रकरणात सर्वात जलद गतीने निकाल लागलेला हा पहिलाच खटला ठरणार असून न्यायालयाच्या या निर्णयाचं मी मनापासून स्वागत करते' असं सुनेत्रा पवार म्हणाल्या.
या निकालामुळं दुष्कृत्य करणाऱ्यांच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण होईल आणि यापुढे अशी कृती करण्यासाठी लोक धजावणार नाहीत, असा इशारासुद्धा त्यांनी दिला. या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच पोलिसांनी तत्परतेने काम केल्याची बाब अधोरेखित करत शासन म्हणून राज्यातील महिला, माऊली आणि बालकांना न्याय देण्यासाठी आपण त्यांच्या पाठीशी आहोत आणि अशा घटना पुन्हा घडणार नाही यासाठी समाज आणि शासन ठोस पाऊल उचलणार असल्याची ग्वाहीसुद्धा त्यांनी दिली.