  • इराण-इराकनं दिलेला एकनाथ शिंदेंचं विमान पाडण्याचा इशारा? रोहित पवारांच्या दाव्यानं चर्चांना उधाण

इराण-इराकनं दिलेला एकनाथ शिंदेंचं विमान पाडण्याचा इशारा? रोहित पवारांच्या दाव्यानं चर्चांना उधाण

Eknath Shinde : राज्याच्या राजकारणात दर दिवशी नवे दावे केले जात असताना आणि आरोप प्रत्यारोप होत असतानाच आता एक अशी माहिती समोर आली आहे, ज्यामुळं अनेकांच्याच भुवया उंचावल्याचं पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 6, 2026, 05:09 PM IST
इराण-इराकनं दिलेला एकनाथ शिंदेंचं विमान पाडण्याचा इशारा? रोहित पवारांच्या दाव्यानं चर्चांना उधाण
dcm Eknath Shinde confess Iran and Iraq army warned to topple down VSR plane says Rohit Pawar

Eknath Shinde : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विमानप्रवासादरम्यान असं काही घडलं होतं ज्याचा विचारही कोणी केला नसेल आणि त्याचसंदर्भातील खुलासा नुकताच झाल्याचं स्पष्ट होत आहे. 2023 मध्ये दावोसला जात असताना इराण आणि इराकच्या लष्करानं शिंदेंचं विमान पाडण्याचा इशारा दिला होता असा दावा आमदार रोहित पवार यांनी करताच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. एकनाथ शिंदे यांनीसुद्धा या गोष्टीची कबुली दिल्याचं रोहित पवारांनी स्पष्ट केल्यानं राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ माजली आहे.

कधी घडली ही घटना? 

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी असताना 16 ते 20 जानेवारी 2023 दरम्यान ते दावोस दौऱ्यासाठी निघाले असता इराक आणि इराणच्या सीमेनजीकच विमान प्रावासाठीची अधिकृत परवानही न घेतल्यामुळं दोन्ही देशांकडून त्यांचं विमान पाडण्याचा इशारा दिला होता. रोहित पवारांच्या माहितीनुसार, 'आंतरराष्ट्रीय प्रवासात सहसा फ्लाईट प्लॅन द्यावा लागतो आणि त्यासाठी इतर देशांची परवानगीसुद्धा घ्यावी लागते' असं सांगत कोणत्याही परवानगीशिवाय विमान अमुक एका देशाची सीमा ओलांडून गेल्यास ते पाडलं जाऊ शकतं अशी माहिती पवारांनी दिली. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Budget 2026 highlights : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पानं सामान्यांना काय दिलं? शेतीपासून घरकुलांपर्यंत महत्त्वाचे मुद्दे...

एकनाथ शिंदे यांच्या विमानाबाबतही असंच काहीसं घडल्याचं सांगताना विमानात इंधन भरल्यानंतर ते झुरिकच्या दिशेनं निघालं असता इराणच्या हवाई हद्दीतून गेलं, तेव्हाच तुम्ही आताच्या आता विमान वळवलं नाही तर आम्ही ते पाडू असा थेट इशारा इराणच्या लष्करानं दिला होता. रोहित पवारांच्या दाव्यानुसार त्या प्रसंगी विमानात एकनाथ शिंदे आणि इतर अधिकारी होते. इराणनं याप्रसंगी हटकताच विमानाला इराकच्या दिशेनं वळवण्यात आलं मात्र तिथंही असाच अनुभव आला. अखेर कोणतीच परवानगी नसल्यानं विमान माघारी फिरवत रितसर परवानगी घेत शिंदे झुरिकला गेले, असं पवारांनी सांगितलं. 

व्हीएसआर कंपनीच्या मालकांना दिली जातेय व्हीआयपी ट्रीटमेंट? 

दरम्यान, अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भातील चौकशीची मागणी उचलून धरणाऱ्या रोहित पवार यांनी सीआयडीकडून VSR या वादग्रस्त विमान कंपनीच्या मालकाच्या चौकशीसंदर्भात प्रश्नही विचारले. व्हीएरआरचा मालक, व्ही के सिंह CID ला भेटण्यासाठी आला असता त्याच्यासोबत बंदुकधारी सुरक्षारक्षक होते. चौकशीसाठी आलं असता त्याला नाष्टा, जेवण इतकंच काय तर अगदी क्रिकेट मॅचसुद्धा पाहू दिल्याची माहिती आपल्याकडे असल्याचा दावा रोहित पवारांनी केला. सिंग याला देण्यात येणारी व्हीआयपी ट्रीटमेंट खटकल्याचच पवारांनी स्पष्ट करत शिंदे बहरिनला जात असलानाही व्हीएसआरचं विमान असताना मोठा गोंधळ झाला होता तरीही त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं सांगत त्यामागं अनेक बड्या नेत्यांचा हात असल्याचा दावा त्यांनी केला. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

