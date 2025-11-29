टू द पॉईंटमध्ये ठाकरे बंधूंच्या युतीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची रोखठोक भूमिका

Eknath Shinde on Raj and Uddhav Thackeray Alliance : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र लढणार असल्याचे संकेत आहेत. असं असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट' मुलाखतीत यावर भाष्य केलं आहे.
या मुलाखतीत एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "कुणाचीही युती होवो मुंबई महायुतीच जिंकणार". तसेच ठाकरे बंधूंच्या युतीवर शिंदेंची रोखठोक भूमिका मांडली आहे. एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कुणाच्याही मनोमिलनाने फरक पडत नाही".
झी 24 तासचे संपादक कमलेश सुतार यांनी विचारलं की, राज ठाकरे आणि तुमच्यात काय बिनलसं? तुमचं तर चांगलं होतं. तुम्ही एकमेकांकडे जात येत होतात. मग बिनलसं तरी कुठे? यावर एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कुणाची युती होवो किंवा मनोमिलन मुंबई महापालिकेची निवडणूक महायुतीच जिंकणार असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केला आहे.
टू द पॉईंट मुलाखतीत एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या युतीवर भाष्य केलं. कुणाच्याही मनोमिलनानं महायुतीला फरक पडत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. विकासाच्या मुद्यावर मुंबईची निवडणूक जिंकणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबई-ठाणे महापालिका निवडणुकीत शिवसेनाच मोठा भाऊ असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केलाय. महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची युती होणार आहे. पण ज्यांचे माजी नगरसेवक जास्त असतील तेवढ्या जागा त्या त्या पक्षाला मिळाल्याच पाहिजेत अशी शिवसेनेची भूमिका असल्याचं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलंय. मुंबईत शिवसेनेकडं 120 माजी नगरसेवक आहेत तर ठाण्यात जवळपास 90 माजी नगरसेवक असल्याचं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलंय. राज्यात नागपूर, पुणे या महापालिकांमध्ये भाजपची ताकद जास्त आहे तिथं भाजप मोठा भाऊ असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. त्या न्यायानं मुंबई ठाण्यात शिवसेनाच महायुतीतला मोठा भाऊ असल्याचं शिंदेंनी सांगितलंय. नगरपरिषद निवडणुकीत भाजप-शिवसेना संघर्ष टीपेला पोहचलेला असताना मुंबई-ठाण्याच्या जागावाटपाचा मुद्दा पुढं करुन एकनाथ शिंदेंनी नव्या संघर्षाला तोंड फोडलं आहे.