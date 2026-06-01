/...म्हणून सुनेत्रा पवारांनी आज फक्त मुस्लीम आमदारांचीच बैठक बोलावली! नेमका काय निर्णय घेणार?

Sunetra Pawar All Muslim MLA Meeting: राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातील 406 पदे अनेक वर्षे रिक्त असून त्याचा या विभागाच्या योजना राबवण्यात अडथळा येत आहे. त्यामुळे रिक्त पदे तातडीने भरावीत, मार्टी संस्थेच्या कामास गती द्यावी, भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रस्ताव मार्गी लावावा आदी 12 मागण्या समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री व अल्पसंख्याक विभागाच्या मंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी 1978 क्रमांकांच्या लक्षवेधी सूचनेच्या कार्यवाहीबाबत सोमवारी मुस्लीम आमदारांची बैठक बोलावली आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मुस्लीम आमदारांची बोलावलेली ही पहिलीच बैठक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अल्पसंख्याक विकास विभाग आहे. तसेच सर्वाधिक मुस्लीम आमदार राष्ट्रवादीचे आहेत. मध्यंतरी राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेचे आमदार इद्रीस नायकवाडी यांना पक्षाने आमदारकीचा राजीनामा देण्यास सांगितल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीकडे लक्ष लागले आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना आमदार शेख म्हणाले की, या विभागातील 406 पदे अनेक वर्षे रिक्त आहेत. तसेच अल्पसंख्याक आयुक्तालयातील 36 आणि जिल्हा कार्यालयातील 85 नवी पदे अद्याप भरलेली नाहीत. अल्पसंख्याक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे कामकाज अद्याप सुरळीत झालेले नाही. भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रस्ताव सादर केला आहे, मात्र काम प्रत्यक्ष सुरु नाही. तसेच लोकराज्य मासिकाची उर्दू आवृत्ती तातडीने सुरु करण्याची गरज आहे.
इद्रीस नायकवाडी हे सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेचे माजी महापौर. इद्रीस नायकवाडी हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अल्पसंख्याक विभागाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आहेत. 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अल्पसंख्याक (मुस्लिम) चेहरा म्हणून राज्यपाल नियुक्त कोट्यातून विधान परिषदेवर इद्रीस नायकवाडी यांना नियुक्त केले होते. 25 मे 2026 पासून राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे की, राष्ट्रवादीमधील युवा नेतृत्वाने इद्रीस नायकवाडी यांना विधान परिषदेच्या आमदारकीचा राजीनामा देण्यास सांगितले आहे. काही बातम्यांनुसार उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या ओएसडीमार्फत इद्रीस नायकवाडी यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव टाकण्यात आला.
मे महिन्याच्या मध्यात राष्ट्रवादीकडून इद्रीस नायकवाडी यांना राजीनीमा देण्याचा निरोप आल्याची बातमी पसरली. पक्षातील काही नेत्यांना इद्रीस नायकवाडी यांच्या कार्यशैलीबाबत नाराजी व्यक्त केली. काहींनी इद्रीस नायकवाडी यांच्या जागेसाठी दुसरा उमेदवार हवा असल्याची मागणी केल्याची चर्चा आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर पक्षातील समीकरणे बदलल्याचे बोलले जात आहे.
मात्र इद्रीस नायकवाडी यांनी यावर बोलताना असं काहीही झालं नसल्याचं सांगितलं आहे. “पक्षाकडून किंवा कोणत्याही नेत्याकडून माझ्याकडे राजीनाम्याची कोणतीही मागणी करण्यात आलेली नाही. ही फक्त अफवा आहे,” असे इद्रीस नायकवाडी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं. “पक्षातील काही लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत म्हणून अशा अफवा पसरवल्या जात आहेत,” असेही इद्रीस नायकवाडी यांनी म्हटलं. आगामी काळात पक्षाच्या बैठकीत यावर चर्चा होईल, पण मी राजीनामा देणार नाही, अशी ठाम भूमिका इद्रीस नायकवाडी यांनी घेतली आहे. इद्रीस नायकवाडी प्रकरणामधून पुन्हा एकदा अजित पवारांनंतर पक्षातील अंतर्गत कलह समोर आल्याची चर्चा आहे.