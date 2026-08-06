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मुंबईत आज म्हाडाची लॉटरी असतानाच सुनेत्रा पवारांचे आदेश; म्हणाल्या, ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ तत्त्वावर...

मुंबई म्हाडाच्या घरांची आज लॉटरी असतानाच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. काय म्हणाल्या जाणून घेऊयात. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 06, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:04 AM IST
मुंबईत आज म्हाडाची लॉटरी असतानाच सुनेत्रा पवारांचे आदेश; म्हणाल्या, ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ तत्त्वावर...
Image Credit: DCM Sunetra Pawar issues directives on the very day of the MHADA lottery in Mumbai

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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